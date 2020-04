विश्व भर में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से भारत में सबसे अधिक युवा संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 42 फीसदी मरीजों की उम्र 21 से 40 साल के बीच है, जबकि 60 से ऊपर वाले महज 17 प्रतिशत लोग ही इस संक्रमण का शिकार हुए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय में ज्वॉइंट सेक्रेट्री लव अग्रवाल ने शाम करीब चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नौ प्रतिशत कोविड-19 के मरीज शून्य से 20 साल के बीच हैं। 42 फीसदी 21-40, 33 प्रतिशत 41 से 60 साल के हैं और 17 फीसदी 60 साल से पार के हैं।

इसी बीच, गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि तबलीगी जमात के सदस्यों और उनके संपर्क में आए लगभग 22,000 लोगों को देश भर में पृथक वास में रखा गया है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने पत्रकारों से कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से जमात के सदस्यों और उनके संपर्क में आये लोगों का पता लगाने के लिये राज्यों के साथ समन्वय कर ‘‘व्यापक कोशिशें’’ की हैं।

उन्होंने कहा कि यहां मंत्रालय द्वारा संचालित होने वाले नियंत्रण कक्ष के जरिए 24 घंटे लॉकडाउन से संबंधित सभी मुद्दों की निगरानी की जा रही है। श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के करीब 200 कर्मियां को इससे जमीनी स्तर पर जोड़ा गया है।

अधिकारी के अनुसार, 14 अप्रैल को समाप्त होने जा रहे तीन हफ्तों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू करने के लिये सभी उपाय किये जा रहे हैं। साथ ही, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति ‘संतोषजनक’ है।

