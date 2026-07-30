बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले बुधवार देर रात पटना के जक्कनपुर थाना परिसर में उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। उन्होंने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर हिरासत में लेने के मामले में थाना प्रभारी (SHO) ऋतुराज कुमार सिंह से जवाब मांगा।

बांकीपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। चुनाव परिणामों की घोषणा 3 अगस्त को होगी।

प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि जन सुराज के दो कार्यकर्ताओं को पुलिस अवैध रूप से थाने लाई और कई घंटों तक वहां रखा। बाद में उन्हें कहीं और भेज दिया गया लेकिन पुलिस उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है।

प्रशांत किशोर की चेतावनी

उन्होंने कहा, ”अगर हमारे कार्यकर्ताओं को कोई नुकसान पहुंचता है तो जक्कनपुर थाना प्रभारी ऋतुराज कुमार सिंह अपनी नौकरी जरूर गंवाएंगे। उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए।”

SHO की ओर से कथित तौर पर दी गई धमकी के सवाल पर किशोर ने कहा, ”उन्हें जो करना है, करने दीजिए।”

प्रशांत किशोर ने दावा किया कि पूरे बिहार ने देखा है कि दो लोगों को गैरकानूनी तरीके से थाने लाया गया, घंटों तक रखा गया और फिर दूसरी जगह भेज दिया गया। उनका आरोप है कि पुलिस यह भी नहीं बता रही कि उन दोनों को कहां ले जाया गया।

थाना प्रभारी ने क्या कहा

उन्होंने कहा कि इस मामले का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और थाना प्रभारी का कहना है कि उन्हें भी नहीं पता कि दोनों को कहां भेजा गया। किशोर ने यह भी सवाल उठाया कि SHO यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं और यह भी नहीं बता पा रहे कि उन्हें किस वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करनी पड़ी।

उन्होंने कहा, ”मैं सिर्फ वही जानकारी साझा कर रहा हूं जो मेरे पास है।”

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर जन सुराज के उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भी चुनाव मैदान में हैं।

बांकीपुर में कल होगी वोटिंग, रिजल्ट कब आएगा?

बिहार के बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव में आचार संहिता मंगलवार शाम 5 बजे से लागू हो गई है। पटना की इस विधानसभा सीट के लिए 6 से 13 जुलाई के बीच नामांकन हुआ था। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर मुकाबला जनसुराज के प्रत्याशी और संस्थापक प्रशांत किशोर, बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के बीच है। तीनों उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है।