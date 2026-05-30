West Bengal News: पश्चिम बंगाल सीआईडी की एक टीम शनिवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के घर ‘शांतिनिकेतन’ पहुंची। यह टीम विधायक के हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में वहां गई थी। सीआईडी ​​ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर उन्हें सोमवार को दोपहर 12 बजे बंगाल पुलिस मुख्यालय के सीआईडी ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, “उन्हें जो करना है करने दीजिए। वे जो चाहें कर सकते हैं। इसे इस तरह समझिए, पहले सिर्फ ईडी और सीबीआई थीं और अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के साथ-साथ केएमसी (कोलकाता नगर निगम) भी शामिल हैं। पहले 2-3 जांच एजेंसियां ​​थीं और अब 5 हैं। उन्हें लगता है कि वे मेरे पीछे 5-6 एजेंसियां ​​भेजकर मुझे डरा-धमकाकर झुका देंगे। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। चाहे आप मेरा गला काट दें या जो चाहें करें, आपको मुझे झुकाने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा और 7 जन्म लेने पड़ेंगे। मैं गद्दार नहीं हूं।”

बंगाल एमएलए सिग्नेचर मामला क्या है?

सीआईडी उन आरोपों की जांच कर रही है कि विधानसभा सचिवालय में जमा किए गए एक पत्र में कई तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायकों के सिग्नेचर जाली हो सकते हैं। यह पत्र शोभनदेव चट्टोपाध्याय को ‘नेता प्रतिपक्ष’ (Leader of the Opposition) के पद पर नियुक्त करने के समर्थन में दिया गया था, जिस पद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

यह विवाद मुख्य रूप से चौरंगी की एमएलए नयना बनर्जी पर केंद्रित है। इनके साइन समर्थन पत्र पर मौजूद हैं और इसकी जांच की जा रही है। विधानसभा सचिवालय ने कोलकाता के हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में दावा किया गया है कि समर्थन पत्र पर बनर्जी के साइन, उन सिग्नेचर से मेल नहीं खाते जो उन्होंने विधायक के तौर पर शपथ लेने के बाद जमा किए थे।

जांच के हिस्से के तौर पर, घोष के अलावा, सीआईडी अधिकारियों ने कई अन्य टीएमसी विधायकों से भी पूछताछ की। इनमें नयना बनर्जी, बोलपुर के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहारुल इस्लाम शामिल हैं। गुरुवार शाम को सीआईडी की एक टीम नयना बनर्जी के टलताला स्थित आवास पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार, टीम के साथ एक वीडियोग्राफर भी था, जिसने इस दौरे के दौरान नयना बनर्जी के पैन कार्ड की तस्वीरें लीं।

सीआईडी टीम के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए नयना बनर्जी ने इस घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, “मैं पांच बार की विधायक हूं। यह मेरे लिए अपमानजनक है। मैंने इस पूरे मामले के बारे में नेता प्रतिपक्ष को सूचित कर दिया है।” शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “मैं नयना बनर्जी से बात किए बिना इस मामले पर कुछ भी नहीं कहूंगा।”

बीजेपी सांसद ने अभिषेक बनर्जी पर बोला हमला

पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद सौमित्र खान ने बुधवार पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। खान ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को नरक में जाना चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…