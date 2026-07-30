Parliament Monsoon Session: तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा से संसद के पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। वह गुरुवार को संसद परिसर में टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में विलय के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी उनके पास पहुंची। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा।

प्रियंका गांधी ने कल्याण बनर्जी से कहा, “कुछ लोग हमारे यहां से पहले आपके यहां पर गए और फिर आपके यहां से बीजेपी में गए।” इस पर कल्याण बनर्जी ने जवाब दिया, “नहीं वो लोग तो हमारे टिकट से जीता था, पश्चिम बंगाल में आप लोगों का कुछ भी नहीं था। वो लोग कभी आपके टिकट से संसद में नहीं आया।”

#WATCH | Delhi: While suspended TMC MP Kalyan Banerjee was protesting outside Makar Dwar on TMC MPs Merger to NCPI, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra approached him and said "you took them from Congress to TMC" to which Kalyan Banerjee replied that Mamata Banerjee was thrown out… pic.twitter.com/WIltyZiwUr — ANI (@ANI) July 30, 2026

कभी हम भी कांग्रेस में थे- कल्याण बनर्जी

कल्याण बनर्जी ने आगे कहा, “कभी तो कांग्रेस में हम भी थे। तुम लोग छोड़ों ना। मैं यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था। आप लोगों ने ही दीदी (ममता बनर्जी) को 1997 में भगा दिया था। अगर तुम लोगों ने दीदी को नहीं भगाया होता तो तुम लोगों का ऐसा हाल होता।”

इसके बाद प्रियंका गांधी ने कल्याण बनर्जी से कहा, “राजीव गांधी ने हमेशा ममता बनर्जी को बढ़ावा दिया।” इस पर कल्याण बनर्जी ने सहमति जताई और हामी भरी। कल्याण बनर्जी ने आगे कहा, “अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, तुम ज्यादा मत बोलो। उस वक्त कांग्रेस सीपीएम के साथ एक हो गई। हमारी सीपीएम के साथ में फाइट थी।” साथ ही टीएमसी सांसद ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण की तारीफ भी की।

मानसून सत्र से कल्याण बनर्जी निलंबित

बता दें कि बुधवार (22 जुलाई, 2026) को तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र की बाकी अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। उन पर नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया की महिला सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल की हार के बाद लगभग 20 तृणमूल सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी और नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। उन्होंने लोकसभा में तृणमूल सांसदों से अलग बैठना शुरू कर दिया।

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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर एक नया विवाद तब खड़ा हो गया जब पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी के साथ हुई झड़प के एक दिन बाद श्रीमपुर सांसद ने कहा कि उनकी निष्ठा ममता बनर्जी के साथ है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…