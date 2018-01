बीजेपी नेता और बिहार से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पद्म पुरस्कारों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से पूछा है कि क्या मंत्री पद देने में पारदर्शिता बरती गई थी? शत्रुघन सिन्हा ने सोमवार (29 जनवरी) को ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा- ”श्री मान, आपने कहा था कि अब पद्म पुरस्कार मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे। क्या ये कैबिनेट की स्थिति के हिसाब से दिए गए? आपके अपने सराहनीय प्रतिभाओं वाले लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, मुरली मनोहर जोशी और कई लोग जो हाशिये पर छोड़ दिए गए, वे कहां हैं? जय हिन्द!” शत्रुघ्न सिन्हा के इस ट्वीट पर कई लोगों ने कमेंट कर उनके ही मजे लेने शुरू कर दिए। अभिजीत पटेल ने लिखा कि आप अपना ही नाम शामिल करना भूल गए। हेमंत जैन ने लिखा- ”सर, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को पहले ही मौजूदा सरकार से पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, शायद आप अपना नाम बताना चाहते थे, दूसरों को टैग क्यों कर रहे हैं? अपने बारे में बोलिए।”

Sir. You said that the Padma Awards are now given on merit. Is it like the cabinet positions? Where meritorious worthies like L.K.Advani, Jaswant Singh, Yashwant Sinha, Arun Shourie, Murli Manohar Joshi, yours truly & many others are left out in the cold. Any remedies? Jai Hind! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 29, 2018

राजेश कुमार ने लिखा कि ‘घर का भेदी लंका ढाए’ के आलावा आप कौन सी मेरिट चाहते हैं? आरपी तिवारी ने लिखा- ”तो यह सारा विरोध कैबिनेट की कुर्सी के लिए हो रहा है? बीजेपी ने इन्हें सांसद के टिकट के लिए फिट माना, इस बात पर दया आती है, अब पार्टी को यह मौलिक त्रुटि सुधार लेनी चाहिए।” विकास महाजन ने लिखा- ”मोदी जी के खिलाफ बोलो और लोकप्रियता पाओ, यह तीर अब नहीं चलेगा, छटपटाहट में बहुत ज्यादा कर गए आप साहब, आप अपनी और अपने साथ जुड़े लोगों की लोकप्रियता घटा रहे हैं।”

बता दें कि गुरुवार (25 जनवरी) को सरकार ने पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसमें गरीबों की सेवा करने वाले, मुफ्त शिक्षा देने के लिए स्कूल खोलने वालों और जनजातीय कलाओं को वैश्विक रूप से लोकप्रिय बनाने वाली शख्सियतों को ‘पद्म श्री’ से सम्मानित किया गया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के प्रति पार्टी लाइन से बाहर जाकर ट्वीट किया था। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उनकी जमकर तारीफ की थी।

Sir, Advani ji and Murli Manohar Joshi already hold Padma awards, given by current govt.. probably you want to pitch your name, why tag along? Speak for yourself.. — Hemant Jain (@hk_jain) January 29, 2018

What merit do you possess other than being a ghar ka bhedi lanka dhaye? — Rajesh Kumar (@rajeshblue) January 29, 2018

So all this Modiji Virodh is for a Cabinet berth? Pity that BJP saw him fit for ticket of Parliament. Now correct this elemental error. — RP Tiwari (@Rpt1906) January 29, 2018

Modi ji k khilaaf bolo or publicity pao..Yeh teer ab nahi chalega…Chatptahat mai bahut jyada kr gye aap sahab.. aap@apni or apne sath jude logo k lokpriyta ko ghata rhe ho — Vikas Mahajan (@vikas_vinkoo) January 29, 2018

