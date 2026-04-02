देश के कई राज्यों में एलपीजी को लेकर संकट चल रहा है। लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। कई लोग मजबूरी में ब्लैक में सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं और इसके लिए मोटी रकम चुका रहे हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आपके घर जो गैस सिलेंडर आ रहा है, उसमें गैस पूरी है या नहीं।

सबसे आसान तरीका है गीले कपड़े से गैस की जांच करना। इसके लिए सबसे पहले एक सूती कपड़े को पानी में भिगो लें और हल्का निचोड़ लें। इसके बाद इस गीले कपड़े को सिलेंडर के चारों तरफ अच्छे से लपेट दें।

गीले कपड़े वाला टेस्ट

कपड़ा हटाने के बाद 2 से 3 मिनट तक इंतजार करें और फिर सिलेंडर को ध्यान से देखें। आपको दिखेगा कि सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा जल्दी सूख गया है, जबकि नीचे वाला हिस्सा देर तक गीला रहता है। जहां गैस भरी होती है, वहां पानी देर तक बना रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलपीजी गैस ठंडी होती है, जिससे सिलेंडर का वह हिस्सा भी ठंडा रहता है और नमी जल्दी नहीं सूखती।

एक और तरीके से भी पता लगाया जा सकता है कि सिलेंडर में गैस पूरी है या नहीं। दरअसल, सिलेंडर के ऊपर एक प्लास्टिक सील होती है। आपको यह देखना चाहिए कि वह सील दोबारा से चिपकाई तो नहीं गई है या फिर ढीली तो नहीं है। कई बार सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ करके गैस कम कर दी जाती है।

इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडर पर नेट वेट और टेयर वेट लिखा होता है। इसे भी एक बार जरूर देख लेना चाहिए। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि सिलेंडर में कितनी गैस है। जानकारी के लिए बता दें कि एक भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर का कुल वजन लगभग 29.5 किलो होता है, जिसमें करीब 14.2 किलो गैस होती है।

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