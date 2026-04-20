टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहे गए एक प्रसिद्ध कथन को स्वामी विवेकानंद से गलत तरीके से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी आलोचना की। योगी आदित्यनाथ को “बुलडोजर बुद्धि” कहते हुए महुआ ने उनसे अपने तथ्यों को सही करने को कहा।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “हेलो बुलडोजर बुद्धि योगी आदित्यनाथ अपने तथ्यों को सही करो। नेताजी सुभाष बोस ने कहा था, “मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा।” स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा था। कृपया उत्तर प्रदेश में जाकर फैंटा पीते रहो और बंगाल को अकेला छोड़ दो। तुम एक मजाक हो।”
टीएमसी ने शेयर किया वीडियो
टीएमसी के ऑफिशियल हैंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्हें स्वामी विवेकानंद के कथन ‘मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा’ को गलत तरीके से स्वामी विवेकानंद से जोड़ते हुए सुना जा सकता है। पार्टी ने कहा कि इस गलती से बीजेपी की “बंगाल के इतिहास के प्रति घोर अज्ञानता और अवमानना” उजागर होती है।
पार्टी ने एक्स हैंडल पर कहा, “योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बीजेपी की बंगाल के इतिहास के प्रति चौंकाने वाली अज्ञानता और अवमानना को उजागर किया है। उन्होंने अमर वाक्य “मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा” स्वामी विवेकानंद को दिया। जबकि यह वाक्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व। दो बिल्कुल अलग विरासतें। दोनों बंगाल के सपूत। एक ही व्यक्ति ने एक ही वाक्य में दोनों का अपमान किया।”
इसमें आगे कहा गया, “वे स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में अंतर नहीं कर पाते। वे गलत उद्धरण देते हैं। वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माला चढ़ाते हुए उन्हें नेताजी कहते हैं और फिर भी यही लोग ‘सोनार बंगला’ बनाने का सपना देखने की धृष्टता करते हैं। उनकी अज्ञानता की गहराई उनके अहंकार के बराबर ही है।” बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होनी है।
वोटिंग से पहले IPAC ने बंद किया कामकाज
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उसके पहले राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को रणनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि खबरें हैं कि टीएमसी के लिए चुनावी मैनेजमेंट का काम करने वाली कंपनी IPAC ने अगले 20 दिनों के लिए राज्य में अपने सभी कामकाज को बंद कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर…