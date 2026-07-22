संसद में लगातार तीसरे दिन बुधवार को हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस बात से नाराज थे कि उन्हें नीट-यूजी पेपर लीक और 20 जुलाई को युवाओं के विरोध-प्रदर्शन पर हुई कार्रवाई के बारे में बोलने की इजाजत नहीं दी गई।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की ओर से कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को बोलने की इजाजत दिए जाने के बाद अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या सरकार और कांग्रेस के बीच कोई सांठगांठ हो गई है।

कांग्रेस और बीजेपी के सदस्यों की बोलने की दी इजाजत

बुधवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, तो विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद विपक्ष के पीछे न हटने पर, स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों को बोलने की अनुमति दी।

गुस्से में दिखे अखिलेश यादव तुरंत खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बल्कि छात्रों और युवाओं से जुड़ा है। गुस्से में अखिलेश ने कहा, “आपने उन्हें (कांग्रेस) और उन्हें (बीजेपी) बोलने दिया है। हमारा क्या? आपने समझौता कर लिया क्या? आपने हमें क्यों नहीं बोलने दिया। हम छात्र और युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पर आएंगे। सरकार ने जो व्यवहार किया है इस्तीफा तो क्या है, जब चाहे मंत्री तब ले लेंगे।”

आप बेटियों के कपड़े फाडे़ंगे- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने आगे कहा, “सवाल यह है कि जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ, क्या आप बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय हम प्रधानमंत्री आवास पर मजबूरी में गए हैं। अगर आप यहां पर सुन लेते तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री बयान नहीं दे सकते हैं। युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं।”

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा विपक्ष

विपक्ष संसद में किसी भी चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। साथ ही, वह दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई पर प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की भी मांग कर रहा है। सरकार ने अपनी ओर से कहा है कि वह नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष पर इस्तीफे की मांग उठाकर चर्चा में देरी करने का आरोप लगाया है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम तुरंत बहस के लिए तैयार हैं। विपक्ष इसे टाल रहा है।” कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसद बुधवार को संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे, ताकि छात्रों के खिलाफ कथित बर्बरता और मंगलवार को राहुल गांधी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा सके।

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