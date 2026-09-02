पिछले साल 23 नवंबर को 74 वर्षीय रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। तभी शाम करीब 4 बजे उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, ”हम NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) से बोल रहे हैं।”

दिल्ली पुलिस के मुताबिक कॉल करने वाले ने कहा, ”पता चला है कि आप लाल किले पर हुए हमले के लिए फंडिंग कर रहे थे। आपके बैंक खाते का इस्तेमाल आतंकियों को पैसे देने के लिए किया गया है।” यह सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति हैरान रह गए क्योंकि महज 10 दिन पहले 10 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले के पास एक कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई थी।

लेकिन फोन करने वाला NIA का अधिकारी नहीं बल्कि साइबर ठग था। पुलिस के मुताबिक, अगले सात दिनों तक बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी पत्नी को ‘डिजिटल अरेस्ट’ रखा गया और इस दौरान उनसे 30 लाख रुपये ठग लिए गए। यह रकम उनकी जीवनभर की बचत थी।

पुलिस ने अब तक 12 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं और मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला दिखाता है कि साइबर ठग अब बड़े आपराधिक मामलों, फर्जी नोटिस और गिरफ्तारी की धमकी का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। उनका मकसद लोगों को यह यकीन दिलाना होता है कि वे किसी पुलिस जांच में फंस गए हैं।

‘आप जांच के घेरे में हैं’

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लाल किले पर हुए धमाके के बाद यह घटना डिजिटल ठगों के लिए लोगों को डराने का एक नया ‘पैनिक बटन’ बन गई। पुलिस अधिकारी ने कहा, ”वे लोगों को फोन करके बताते हैं कि धमाके के मामले में उनका नाम सामने आया है। चूंकि यह घटना हाल ही में हुई थी और इसकी जांच की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। इसलिए ठगों के लिए पीड़ितों को यह बात सच मानने के लिए राजी करना आसान था।”

मामले की जांच कर रहे एक अन्य पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ठग ने बुजुर्ग व्यक्ति को चेतावनी दी कि वह इस बारे में किसी को ना बताए और मामले को पूरी तरह गोपनीय रखे। दंपति शादी में शामिल हुए और द्वारका सेक्टर-23 स्थित अपने घर लौट आए।

पुलिस के मुताबिक, अगले दिन एक व्यक्ति ने बुजुर्ग को वीडियो कॉल किया और खुद को NIA का अधिकारी बताया। इसके बाद एक और व्यक्ति कॉल में शामिल हुआ और उसने खुद को एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) का अधिकारी बताया।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ”उन्होंने पीड़ित से कहा कि उमर नबी (जिस पर कार में विस्फोट करने का आरोप है) और बम धमाके में शामिल अन्य आरोपियों के खातों में फंडिंग करने के मामले में जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ नोटिस जारी किए हैं।”

ठगों ने बुजुर्ग व्यक्ति को इस बात का यकीन दिला दिया कि अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और ‘डिजिटल अरेस्ट’ में नहीं रहे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच जाएगी। पुलिस के मुताबिक, 25 नवंबर को ठगों ने उन्हें ATS, NIA और सुप्रीम कोर्ट के नाम और लोगो वाले फर्जी नोटिस भेजे।

अधिकारी ने बताया, ”उन्हें WhatsApp पर भेजे गए एक ‘गोपनीयता समझौते’ पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इसमें उन्होंने यह वादा किया कि वह इस जांच के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे यहां तक कि अपने बच्चों से भी नहीं।” यह दंपति अकेले रहता था। उनका बेटा और बेटी दूसरे शहरों में बस चुके थे।

7 दिनों तक चला ‘डिजिटल अरेस्ट’

पुलिस के मुताबिक, अगले सात दिनों तक इस दंपति को एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा जो देखने में किसी लंबी पुलिस जांच जैसी लग रही थी।

क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदोरा ने कहा, ”ठगों ने उनसे उनकी पूरी वित्तीय जानकारी देने के लिए मजबूर किया। इसमें बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी शामिल थी। पीड़ितों को अकेले रहने और फोन कॉल व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार निगरानी में रहने के निर्देश दिए गए।”

पुलिस के मुताबिक, 3 दिसंबर को ठगों ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि उनकी जांच पूरी हो गई है और अब सिर्फ उनके पैसों के सोर्स का वेरिफिकेशन करना बाकी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें 15 लाख रुपये एक RBI से मंजूर खाते में ट्रांसफर करने होंगे। ठगों ने दावा किया कि बैंक से वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद यह रकम उन्हें वापस मिल जाएगी।

पुलिस के अनुसार, उसी दिन पीड़ित ने अपनी FD तुड़वाई और 30 लाख रुपये निकाल लिए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ”उन्होंने ठगों द्वारा दिए गए खाते में 15 लाख रुपये भेज दिए। अगले दिन ठगों ने FD में जमा रकम के स्रोत का पूरा सत्यापन करने के नाम पर 15 लाख रुपये और मांगे। उन्होंने वह रकम भी दे दी।”

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पीड़ित को RBI की ओर से एक कथित ‘वेरिफिकेशन लेटर’ मिला जिस पर RBI गवर्नर की मुहर लगी हुई थी। इसमें RTGS के जरिए किए गए लेनदेन की पुष्टि की गई थी।

इसके बाद ठगों से उनका आखिरी संपर्क हुआ। पीड़ित ने फिर उनसे कभी बात नहीं की और उसकी पूरी रकम गायब हो चुकी थी। मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई।

पैसों का पीछा

क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अरविंद और सब-इंस्पेक्टर नवीन के नेतृत्व में टीम ने ठगी की रकम के लेन-देन की कड़ी जोड़नी शुरू की। करीब छह महीने बाद मई में पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली।

अधिकारियों के मुताबिक, जांच में सामने आया कि पीड़ित के RTGS से किए गए ट्रांसफर में से एक रकम शुरुआत में एक वैध बैंक खाते में गई थी। यह खाता ‘श्री बालाजी ट्रैक्टर’ नाम की ट्रैक्टर कंपनी का था और सुनील सिंगला के नाम पर पंजीकृत था।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ”सिंगला M/s श्री बालाजी ट्रैक्टर का मालिक था। जब खाते की फॉरेंसिक जांच की गई तो पता चला कि इस खाते का इस्तेमाल छह से ज्यादा साइबर ठगी के मामलों को अंजाम देने में किया गया था। लाल किले पर हुए धमाके के बाद से इस खाते के जरिए करीब 1 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया था।”

पुलिस के मुताबिक, हरियाणा के फतेहाबाद निवासी सिंगला को इससे पहले भी एक साइबर ठगी के मामले में इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस विंग ने गिरफ्तार किया था।

11 मई को पुलिस उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सिंगला ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह अपना कारोबार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लोन की तलाश कर रहा था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ”इसी दौरान एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और एक ऑफर दिया। उसने कहा कि अगर सिंगला अपने बैंक खाते से बड़े लेन-देन की अनुमति देता है तो उसे हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन मिलेगा।”

इस मामले में पीड़ित के लिए एक राहत की बात यह रही कि सिंगला के खाते में ट्रांसफर किए गए 15 लाख रुपये में से केवल 3 लाख रुपये ही आगे दूसरे खातों में भेजे गए थे। इसी वजह से पुलिस 30 लाख रुपये में से 12 लाख रुपये बरामद कर पीड़ित को वापस करने में सफल रही।

लाल किला ब्लास्ट केस: कोर्ट ने NIA की 7,500 पन्नों की चार्जशीट पर लिया संज्ञान

लाल किला विस्फोट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से दाखिल करीब 7500 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने मामले में आगे की कार्यवाही के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की है। न्यायाधीश द्वारा संज्ञान संबंधी विस्तृत आदेश अभी पारित किया जाना बाकी है। NIA ने इस मामले में कुल 13 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।