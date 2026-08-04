राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। टीएमसी में उनका कार्यकाल पांच साल का रहा। यह कांग्रेस के दशकों पुराने लंबे जुड़ाव के मुकाबले काफी कम था। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में देव ने बताया कि किन वजहों से उनका अपनी पुरानी पार्टियों से मोहभंग हुआ, साथ ही उन्होंने नीट पेपर लीक के विरोध को सरकार द्वारा संभालने के तरीके और आरएसएस पर भी बात की।

आप तीन राजनीतिक दलों से जुड़ी रह चुकी हैं। आपका अनुभव कैसा रहा है?

मैंने अपने छात्र राजनीति करियर की शुरुआत कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई से की थी और 2021 में इसे छोड़ दिया। इसलिए, कांग्रेस से तृणमूल में जाना कोई विचारधारा का बदलाव नहीं था। ममता दीदी ने खुद कांग्रेस छोड़ी और इस पार्टी का गठन किया।

लेकिन मुझे बहुत जल्दी यह एहसास हो गया कि बंगाल या देश के किसी भी हिस्से में टीएमसी का वोट शेयर विचारधारा पर आधारित नहीं है, यह नेता-केंद्रित है। इसके उलट कांग्रेस का आधार विचारधारा पर है या अगर आपको भाजपा पसंद नहीं है, तो आप कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन भाजपा का वोट पूरी तरह से विचारधारा पर आधारित है। जब उनके पास दो सांसद थे या जब उनके पास एक भी सांसद नहीं था और आज जब वे सत्ता में हैं, उन्होंने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया है।

पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बारे में क्या?

कांग्रेस हर चुनाव के बाद कई समीक्षा बैठकें करती है। इससे वह लोकतांत्रिक पार्टी लगती है, लेकिन जब बात उसे लागू करने की आती है, तो पार्टी के अंदर आम सहमति की कमी दिखती है। वहीं, तृणमूल में चर्चा के लिए शायद ही कोई मंच हो। सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने ही पार्टी बनाई और उसे चलाया है। इसलिए, पार्टी की सारी बागडोर उन्हीं के हाथ में है।

आलोचक आपसे कहेंगे कि भाजपा में आपकी कोई आवाज नहीं है। यहां सिर्फ दो लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ( अमित शाह )। मुझे नहीं लगता कि यह सच है क्योंकि सभी सांसदों का एक पालक मंत्री होता है, आप उनसे अपने राज्य की समस्याओं के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। इसके अलावा, आपके पास संगठन है। आप प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कुछ भी काम नहीं करता, चाहे आपको पसंद हो या न हो, संघ परिवार जमीनी हकीकत से वाकिफ है।

क्या आप संघ परिवार के किसी सदस्य से मिली हो?

नहीं, लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल साफ है कि संघ के बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता संसदीय व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। इसलिए इसमें जुड़ाव के कई स्तर हैं। कांग्रेस में, अगर कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए, तो आपका करियर खत्म हो जाता है। आप कांग्रेस में उस परिवार से टकराकर टिक नहीं सकते। लेकिन अगर आप बीजेपी में काबिल व्यक्ति हैं, तो आपको हमेशा एक मंच मिलेगा।

बीजेपी में संघ परिवार की भूमिका के बारे में आप क्या सोचती हैं, खासकर तब जब कांग्रेस नेता आरएसएस की काफी आलोचना करते हैं?

कांग्रेस भी एक परिवार द्वारा शासित है। एक तरफ पार्टी गांधी परिवार के साथ है और भाजपा के लिए उनका विचारक संघ परिवार है और आरएसएस जैसे बड़े संगठन का होना, जहां अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग विचार हैं, एक परिवार के होने से बेहतर है। परिवार तो दोनों तरफ है। उधर फर्स्ट फैमिली है और इधर संघ परिवार है। लेकिन संघ परिवार कहीं अधिक लोकतांत्रिक है क्योंकि यह एक परिवार से कहीं बड़ा संस्थान है।

क्या इसी अंतर ने आपको भाजपा की ओर आकर्षित किया?

कांग्रेस ने लगातार अपनी विचारधारा को कमजोर किया है। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना के साथ गठबंधन किया, या कांग्रेस कई कार्यकालों तक एम.के. स्टालिन के साथ रही, तो अचानक उन्हें छोड़कर टीवीके के साथ चली गई। असम में उन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिक दलों के साथ नहीं हैं, लेकिन बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन किया। यह वह कांग्रेस नहीं है जो मेरे पिता के समय में हुआ करती थी।

आप टीएमसी से निराश क्यों हो गईं?

तृणमूल में मेरी स्थिति दूसरों से बिल्कुल अलग थी क्योंकि मैं बंगाल में जमीनी स्तर पर राजनीति करने वाली नहीं थी। मुझे लगा कि टीएमसी नेता के लिए बंगाल के बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करना बेहद मुश्किल था। मेरे पास कांग्रेस और भाजपा में से चुनने का विकल्प था। मुझे लगा कि जिस तरह से वे (भाजपा) पूर्वोत्तर राज्यों में काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। असम के मुख्यमंत्री ( हिमंता बिस्वा सरमा ) और गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अगर मैं अगले 10-15 वर्षों तक अपने लोगों के लिए काम करना चाहती हूं, तो भाजपा ही वह पार्टी है।

अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती वर्षों में आरएसएस और संघ परिवार के बारे में आपके क्या विचार थे?

जब मैंने छात्र राजनीति शुरू की तो जाहिर है कि मैं एबीवीपी के खिलाफ थी। तो हमको भगवा से एलर्जी होती थी। अब सिलेबस में बदलाव को लेकर बहस चल रही है। भाजपा के सत्ता में आने से पहले, हमारे अध्ययन में इतना हेरफेर किया जाता था कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं की भूमिका को ही प्रमुखता दी जाती थी। जब विपक्ष के नेता कहते हैं कि संघ परिवार शिक्षा व्यवस्था चला रहा है, तो मैं कहूंगी कि गांधी परिवार ने नेहरू के योगदान को बढ़ावा दिया, लेकिन सही सिलेबस तो वह है जिसमें सभी विभिन्न विचारधाराओं का जिक्र हो। यह दर्ज है कि कितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.बी. हेडगेवार से एक शाखा में मिले थे। आप कांग्रेस को ऐसा कहते कभी नहीं सुनेंगे।

छात्रों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के सरकार के तरीके के बारे में आपकी क्या राय है?

एक समय था जब जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शनों का केंद्र हुआ करता था। कांग्रेस सरकार के दौरान आपने कितनी बार किसी मंत्री को उन प्रदर्शनों में जाते देखा? निर्भया कांड से पहले तो नहीं। मोदी सरकार ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, चाहे वह नया कानून लाना हो या धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, उन्होंने इसे बखूबी संभाला। अब मामला इस बात पर विचाराधीन है कि वहां इस्तेमाल किया गया बल उचित और आवश्यक था या अनुचित। हालांकि, संसद की ओर बढ़ते हजारों लोगों को देखते हुए, क्या वे गेट पर ही रुक जाते? संसद की सुरक्षा करना भी गृह मंत्री की जिम्मेदारी है।

पिछले हफ्ते दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के लिए गृह मंत्री को दोषी ठहराया था।

एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि देश का कानून क्या है। पुराने सीआरपीसी और बीएनएस में यह साफ लिखा है कि कौन ऐसा आदेश दे सकता है और किन हालात में उन्हें कार्यपालिका के पास जाना पड़ता है। इसलिए, यह कहना कि अमित शाह जी ने पैलेट गन चलवाईं या संसद में उन्होंने जो भी कहा, वह कानून और काम करने के तरीके की पूरी जानकारी न होने का नतीजा है और यह पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक बयान है।

जब हम Gen Z की भाषा के बारे में बात करते हैं, तो संसद में आजकल हो रही बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है- दोनों पक्षों की ओर से, जिसमें बीजेपी की महिला सांसदों का एक वर्ग भी शामिल है?

यह चर्चा बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या मैं राज्यसभा में जाकर कह सकती हूं कि असम में मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने विपक्ष के किसी व्यक्ति को मूर्ख बताया? आपको सरकार को घेरने का पूरा अधिकार है, लेकिन संसद कोई सड़क या चुनावी रैली नहीं है और विपक्ष के नेता को यह याद रखना चाहिए कि वे एक संवैधानिक पद पर हैं।

जब युवा विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उनके प्रति अत्यंत सहानुभूति रखनी चाहिए। Gen Z सबसे युवा पीढ़ी है। उनसे बड़ों जैसा व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन सरकार का रवैया क्या है? विधेयक में लिखा है कि सेवा प्रदाताओं पर मुकदमा चलाया जाएगा, पेपर लीक करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा और एजुकेशन सिस्टम में शामिल लोगों पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इस अधिनियम में लीक हुए पेपर खरीदने वाले छात्रों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। यह इसका प्रमाण है। इसके अलावा, मुझे नहीं पता कि कौन सा सांसद क्या कह रहा है।

आप पहले विपक्ष में थी और अब आपने दल बदल लिया है। क्या इससे कोई असहजता महसूस होती है?

मैंने अब तक एनडीए की दो बैठकों में भाग लिया है। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जो काम करते हैं, उसका पूरा असर हम देख नहीं पाते। पहले मैं उनकी आलोचना इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली थी, वह विपक्ष से आई थी। लेकिन एनडीए के कार्यक्रम में जाने के बाद मुझे लगा कि एक पार्टी के रूप में हमें सरकार के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

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तृणमूल कांग्रेस को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के तीन पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए है। इनमें सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक का नाम शामिल है। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने तीनों ही नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। वहीं, राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने इन तीनों ही नेताओं को अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…