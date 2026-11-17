दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और पार्टी के अन्य नेताओं को आपराधिक अवमानना मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर फटकार लगाई। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और अभियान चलाने से जुड़ा है।

हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ ने सभी नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का आखिरी मौका दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर तय समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उनका जवाब देने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, ”हम आपको अब और समय नहीं देंगे। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। रजिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक, जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब आप अपना जवाब दाखिल करें, नहीं तो हम जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद कर देंगे।”

क्या है पूरा मामला?

14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। यह मामला दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट और उन्हें लिखे गए पत्रों पर ध्यान दिया था। ये पत्र भी ऑनलाइन सार्वजनिक किए गए थे। इन पोस्ट और पत्रों में नेताओं ने आबकारी नीति मामले की सुनवाई में शामिल होने से इनकार किया था।

जस्टिस शर्मा ने कहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से अभियान चलाया गया। इसका मकसद सिर्फ एक जज के तौर पर उनकी छवि खराब करना नहीं था बल्कि पूरी न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया को निशाना बनाना था।

आबकारी नीति मामले से अलग है अवमानना की कार्यवाही

उस समय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थीं जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के तहत कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था।

केजरीवाल और अन्य नेताओं ने जज पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सुनवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। फिलहाल इस मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस भर्द्वाज की पीठ कर रही है।