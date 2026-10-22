राजधानी दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट राज्य त्रिपुरा के एक लड़के के साथ कथित नस्लीय और अभद्र व्यवहार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। किरेन रिजिजू ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

किरेन रिजिजू की ओर से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक नॉर्थ ईस्ट राज्य त्रिपुरा के एक लड़के के साथ न सिर्फ नस्लीय टिप्पणी कर रहा है बल्कि वह उसके साथ अभद्र और अश्लील हरकतें भी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस घटना को सहने वाले लड़के को भी जिम्मेदार ठहराया है।

‘इसे तो पुलिस सबक सिखाएगी’

किरेन रिजिजू ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, “इस बुरे आदमी को सजा मिलेगी। ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करने में देर हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस उसे कड़ा सबक सिखाएगी। जो लोग समाज में ऐसे बुरे बर्ताव को बर्दाश्त करते हैं, वे भी नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं।”

दिल्ली का कंटेंट क्रिएटर है आरोपी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वीडियो में पीड़ित के साथ शर्मनाक हरकतें करने वाला आरोपी कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन है जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है। इस घटना के सामने आने के बाद आमिर ने एक वीडियो शेयर कर अपनी सफाई भी दी है। उसने कहा है कि यह एक स्क्रिप्टेड वीडियो था। उसने कहा है कि वीडियो में नजर आ रहा लड़का उसना जानने वाला है। फिर भी मेरी हरकत की वजह से जिसका दिल दुखा हो मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं।

‘क्या तुम चीन के राष्ट्रपति हो’

घटना के वीडियो में आरोपी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि तुम किस देश के नागरिक हो? क्या तुम चीन के राष्ट्रपति हो? इसके अलावा वीडियो में आरोपी ने पीड़ित के साथ अभद्र हरकतें की और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। त्रिपुरा और दिल्ली पुलिस आमिर के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आमिर वीडियो सामने आने के बाद से ही फरार है पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

त्रिपुरा के सीएम ने लिया संज्ञान

इस विवाद के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य के DGP को दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया, जबकि पार्टी लाइन से हटकर नेताओं ने कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

सितंबर में मणिपुर के सिंगर की हुई थी हत्या

राजधानी में दिल्ली में सितंबर के शुरुआत में दक्षिणी दिल्ली के किलोकरी इलाके में मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले 54 वर्षीय संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 19 अक्टूबर को इस मामले में 500 पेजों की चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया था।

This evil man will be punished. There was delay in lodging the official complaint but Delhi Police and Tripura Police will teach him a hard lesson. People who tolerate such wicked behavior in the society are also responsible for the spread of hatred. pic.twitter.com/EnmaPFCE3x — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 21, 2026

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अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर को नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें 23 अक्टूबर को देहरादून की अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। अदालत में उनसे यह पूछा जाएगा कि क्या वह अपनी मर्जी से पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं या नहीं। CBI ने बुधवार को यह नोटिस दिया। इससे पहले जांच एजेंसी की टीम 18 अक्टूबर को भी उनसे करीब चार घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…