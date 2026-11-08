प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश, दुनिया के कोने-कोने में करोड़ों भारतीय प्रकाश का पावन पर्व मना रहे हैं। दूर-दूर से लोग आपने घर पहुंच रहे हैं। परिवार और परिजनों के साथ मिलने जुलने का ये एक बड़ा महोत्सव होता है। और मैं भी दिवाली मनाने आपके बीच पहुंच गया हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर और देश के भीतर राष्ट्र की रक्षा करने वाले, राष्ट्र के प्रहरी, मां भारती के वीर, आप सब बेटे-बेटियां, मेरे परिजन हैं, आप सब मेरे परिवार का हिस्सा है। हिमालय की गोद में कारगिल से लेकर लेपचा तक, समंदर किनारे सर क्रीक से लेकर समंदर की गोद में INS Vikrant तक वीर जवानों के साथ हर दीवाली मेरे लिए यादगार रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार मैं दिवाली मनाने बस्तर के जंगलों में आया हूं, आप सबके बीच आया हूं। ये वो भूमि है, जहां कभी नक्सली आतंक का कहर था और आप सबकी त्याग-तपस्या के कारण आज नक्सली आतंक का कहर समाप्त हुआ, विकास की बहार शुरू हो गई।

जवानों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये एक असाधारण उपलब्धि है। इसका बहुत बड़ा श्रेय आपका है, आप जैसे लाखों वीरों का, सील का और सुरक्षा साधनों का है। इसलिए आज मैं आपके साथ दीवाली मनाने आया हूँ। और 140 करोड़ देशवासियों की ओर से आपके त्याग, समर्पण और सेवाभाव के प्रति आभार भी व्यक्त करने आया हूँ।

साल 2026 की ये दीवाली वाकई विशेष है!ये पहली दीवाली है- जब देश नक्सलवाद-माओवादी आतंक के खिलाफ दशकों पुरानी लड़ाई जीत चुका है। ये पहली दीवाली है- जब देश का हर जिला नक्सलवाद से मुक्त है। ये पहली दीवाली है- जब करोड़ों देशवासी नक्सलवाद के भय को परास्त कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने देश की एकता, अखंडता के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं, आपने असीम त्याग किया है। देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे सुरक्षा बल, CRPF, कोबरा, BSF, ITBP का एक एक जवान, SSB, IRB और राज्यों की पुलिस का एक एक सिपाही, बस्तर फाइटर जैसे स्पेशल फोर्स के कमांडो, महिला fighters, ये देश आपकी सेवाओं के लिए आपका ऋणी है।

नक्सलवाद को जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि माओवादी आतंक और नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई आसान नहीं थी। एक समय था, जब देश के करीब 20 राज्यों में 230 से ज्यादा जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। शाम होने के बाद वहां जीवन ठहर जाता था। लोगों से उनका वोट डालने का अधिकार भी इन नक्सलियों ने छीन लिया था।

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा वामपंथी उग्रवाद की चपेट में था।हजारों गांव, करोड़ों की आबादी, एक साल में 2-2 हजार तक नक्सली हमले। 2010 में यहीं पास ही दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 76 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 2010 में ही, दंतेवाड़ा में ही एक और घटना में 44 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये धरती हमारे वीरों के रक्त से अभिशप्त हो गई थी, लेकिन महलों में रहने वाले किसी भी नामदार की सिसकी नहीं सुनाई दी, किसी भी नामदार की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। दशकों तक ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान छत्तीसगढ़ में ही 1 हजार से ज्यादा जवानों का बलिदान हुआ। IED के विस्फोटों में कितने ही जवानों को अपने हाथ-पैर गंवाने पड़े।

उन्होंने कहा कि जब हम राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हैं, तो देश की शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है और हर गरीब-वंचित की विकास में भागीदारी भी बढ़ती है। इसलिए बीते 12 वर्षों में देश ने नक्सलवाद और अलगाववाद के खिलाफ ही लड़ाई नहीं जीती, बल्कि गरीबी के खिलाफ भी बड़ी जंग जीती है।

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीते 12 वर्षों में भारत में 50 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर निकले हैं।जो काम दशकों तक ‘गरीबी हटाओ’ के नारों से नहीं हुआ, केवल 12 वर्षों में वो देश ने करके दिखाया।