Prashant Kishor News: उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार औरंगाबाद पहुंचे जन सुराज के नेता और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने बीजेपी सरकार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेता अपने ही बच्चों के लिए राजनीति कर रहे हैं।

प्रशांत किशोर ने कहा, “अगर लालू जी जाति की राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है तो यादव समाज का जो सबसे काबिल आदमी है वो बिहार का नेतृत्व करेगा लेकिन लालू जी यह कहां कहते हैं। सभी यादवों, कृपया मुझे वोट दें। यह जातिवादी राजनीति कहां है। यह तो अपने बच्चे की राजनीति हुई और लालू जी अकेले नहीं है, कोई कुशवाहा जी हैं, कोई पंडित जी हैं, कोई मुशहर है, कोई पासवान हैं। नेता जिस भी जाति का है, नेता अपनी और अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हुए हैं, नेता नहीं उलझा हुआ है, नेता तो अपने बच्चे की चिंता में लगा हुआ है। आप जाति का झंडा उठाकर घूमे जा रहे हैं। तब मेरे भाई अगर आपके बच्चे का कल्याण होना है तो आपको चिंता करनी पड़ेगी।”

दस हजार आदमियों को नौकरी हम देंगे- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में दस हजार नौकरियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “हम बांकीपुर में जीते हैं तो हमने कहा है कि दस हजार आदमियों को नौकरी हम देंगे। हमारी जिम्मेदारी है, अगर नहीं दिलाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। उससे बांकीपुर के लोगों को फायदा होगा, आपको फायदा तब होगा जब आप भी अपने विधायक को घेरिए और कहिए की प्रशांत किशोर दिला सकता है तो तुम क्यों नहीं दिला सकते हो। अगर नहीं दिला सकते तो तुम ये कुर्सी छोड़ो।”

Aurangabad, Bihar: Jan Suraaj Party founder and MLA Prashant Kishor says, "If Laluji was a caste politician, he would have said that Yadavs are the most populous community in Bihar and the most capable Yadav from the society will lead Bihar. Where does Laluji say this? Laluji is… pic.twitter.com/CaJ9QkOp1S — IANS (@ians_india) September 4, 2026

आपके बच्चे जीवन भर मजदूरी ही करते रहेंगे- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, “बांकीपुर के जितने का तब फायदा है, जब हमने कहा है कि बांकीपुर में मतलब पांच किलो मतलब पांच किलो अनाज मिलना चाहिए, पौने पांच नहीं मिलना चाहिए। अगर बांकीपुर में पांच किलो अनाज मिल रहा है तो आपके इलाके में चार या साढ़े चार किलो मिल रहा है तो लाठी लेकर नहीं दौड़ाओगे तो आपका जीवन नहीं बदलने वाला है। आप लोग खाली दूसरे के अभिनंदन में ही जाते रहिये। कभी प्रशांत किशोर के अभिनंदन में जाओ, कभी लालू जी के अभिनंदन में जाओ या फिर कभी मोदी जी के अभिनंदन में जाइए। आपके बच्चे जीवन भर मजदूरी ही करते रह जाएंगे।”

आपने बदलाव के लिए वोट नहीं दिया- बांकीपुर विधायक

बांकीपुर के विधायक ने कहा, “मेरे भाई अब अगले चार साल आपने एक बार वोट दे दिया तो आप कितना भी धरना दे दीजिए, कितना भी अभिनंदन समारोह चला लीजिए, कितना भी हमारा नारा लगा लो कुछ नहीं सुधरेगा, क्योंकि आपने सुधार के लिए वोट नहीं दिया। आपने जो व्यवस्था चल रही थी, उसी को चलाने के लिए वोट दिया है। आपने वोट दिया है कि भ्रष्टाचार जारी रहेगा, राशन चार किलो मिलता रहे तो पांच किलो नहीं मिलेगा। एक हजार रुपये दर माह बढ़ा दिया गया तो पांच साल के लिए आपने अपना वोट बेच दिया। आप फिर अपना एप्लीकेशन लेकर खड़े हो गए कि भईया हमारी मदद कीजिए। अरे भाई आपकी मदद कैसे होगी, कुछ नहीं बदला है और आगे भी कुछ नहीं बदलेगा। अगले चार साल इस भ्रम में मत जीना कि अगले चार साल कुछ बदलने वाला नहीं है क्योंकि आपने बदलाव के लिए वोट नहीं दिया है।”

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जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर की बिहार के बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ एक तस्वीर सामने आने के बाद बैठक की प्रवृत्ति पर सवाल उठने लगे। इसके बाद मुख्य सचिव के ऑफिस ने शुक्रवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि किशोर ने मुख्य सचिव से विजिटर रूम में अलग से मुलाकात की थी, जबकि उसी समय कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक दूसरी बैठक चल रही थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…