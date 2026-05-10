PM Modi Telangana Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के बारे में एक हल्की-फुल्की लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टिप्पणी करके तेलंगाना में एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी।

पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा, “अब हमारे रेवंत जी ने कहा था कि हम यहां पर पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। तो मैं भी पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। इसलिए नॉन-पॉलिटिकल बात मैं रेवंत जी से कहूंगा कि दस साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया, वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पर पहुंचना चाहते हैं, वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जुड़ो।”

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Prime Minister Narendra Modi says, "… I would like to tell Revanth Reddy that whatever the Government of India has given to Gujarat in 10 years of rule, I am ready to give to you, but based on my knowledge that as soon as I do that, what you are… https://t.co/t8yEOK08wx pic.twitter.com/hFkOVtyxjM — ANI (@ANI) May 10, 2026

रेवंत रेड्डी ने केंद्र से ज्यादा मदद की अपील की थी

केंद्र से अधिक सहायता की अपील करने के हल्के-फुल्के अंदाज में, रेवंत रेड्डी ने मोदी को याद दिलाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुजरात को तब पर्याप्त वित्तीय सहायता दी थी जब मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। इसी से तुलना करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि केंद्र को अब तेलंगाना को भी इसी तरह की मदद देनी चाहिए।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, “जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 10 वर्षों में देश के लिए गुजरात मॉडल विकसित किया था। आज तेलंगाना के लोगों को भी यही उम्मीद है। जब वे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो तेलंगाना के लोगों को भी मुझसे यही उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में, तेलंगाना मॉडल के साथ 2034 तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “तेलंगाना में पूरे देश की आबादी का 3% से भी कम हिस्सा है। हम प्रधानमंत्री के 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने के साकार होने पर देश की जीडीपी में 10% का योगदान देने के बारे में सोचते हैं।” राज्यपाल एसपी शुक्ला, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बंदी संजय और तेलंगाना के आर एंड बी मंत्री कोमातिरेड्डी वेंकट रेड्डी मंच पर मौजूद थे।

माखनलाल सरकार ने की बड़ी मांग

पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार के गठन के समय 98 साल के माखनलाल सरकार चर्चा में रहे। वे पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका खास सम्मान किया। अब माखनलाल सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “मोदी जी ने मेरे पैर छूने के बाद मुझे एक शॉल दी, गले लगाया।” पढ़ें पूरी खबर…