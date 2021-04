उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद HC ने सूबे के 5 शहरों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन योगी सरकार ने इस फैसले को मानने से मना कर दिया है। सरकार का कहना है कि उसे लोगों की आजीविका भी बचानी है। लिहाजा पूर्ण लॉतडाउन नहीं कर सकते।

उधर, सूत्रों का कहना है कि सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। सरकार वहां तर्क देगी कि पूर्ण लॉकडाउन से लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि य़ूपी कोरोना की मार से इस समय बुरी तरह से कराह रहा है। यूपी में रोजाना केसों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं हेल्थकेयर सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। हालात इतने बदतर हैं कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी अस्पताल में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। वहीं मृतकों का अंतिम संस्कार करने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि शमशान घाट में लाशों का अंबार लगा है।

UP Government will not impose a complete lockdown in the cities but impose strict restrictions. The UP Government is submitting its reply before the Court on its observations: ACS- Information, Navneet Sehgal

