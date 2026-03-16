उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार (16 मार्च 2026) को बच्चों पर स्मार्टफोन के दुष्प्रभावों पर बात की। सीएम ने चेतावनी दी कि स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि नशा और स्मार्टफोन दोनों ही समान रूप से हानिकारक हैं।

मुख्यमंत्री ने माता-पिता से आग्रह किया कि वे बच्चों को स्मार्टफोन न दें और उन्हें पढ़ाई, योग व शारीरिक व्यायाम के लिए प्रेरित करें। योगी ने राजस्थान के जालोर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय तक मोबाइल फोन और कंप्यूटर की स्क्रीन देखने से आंखों पर असर पड़ता है, दिनचर्या बिगड़ती है और अवसाद (Depression) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

उन्होंने कहा, “देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। नशे से लड़ने के प्रयास करने होंगे। नशा खतरनाक है और स्मार्टफोन भी उतने ही हानिकारक हैं इसलिए बच्चों को दोनों से बचाना चाहिए।” योगी ने चेतावनी दी कि घंटों स्मार्टफोन पर ऑनलाइन गेम व डिजिटल मंच बच्चों को नकारात्मकता और अवसाद की ओर धकेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

योगी ने कहा, “मैं माताओं और बहनों से कहूंगा कि बच्चों को फोन न दें। अगर बच्चा रो रहा है तो उसे रोने दें। अगर बच्चा पूरा दिन स्मार्टफोन देखेगा तो उसकी आंखों पर असर पड़ेगा। फोन की जगह किताबों, योग या व्यायाम में समय लगाया जाए तो जीवन में प्रगति होगी।” मुख्यमंत्री ने युवाओं को सलाह दी कि वे स्मार्टफोन का सीमित इस्तेमाल करें, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं और भोजन व पूजा के समय फोन से दूर रहें।

योगी ने कहा कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है और सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि युवाओं की उपेक्षा न हो। उन्होंने कहा, “बच्चों को उतना ही समय पढ़ाई, व्यायाम और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में लगाना चाहिए जितना वे स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर खर्च करते हैं।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों होती हैं इसलिए असफलता से घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि रात में आपातकालीन कॉल के अलावा स्मार्टफोन का इस्तेमाल न किया जाए।

‘ जातिवाद सामाजिक ढांचे को कमजोर करता है’

योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि धर्म समाज में एकजुटता की शक्ति होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। योगी ने जालोर के सिरे मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जाति व्यवस्था समाज को संगठित करने के लिए है लेकिन जातिवाद सामाजिक ढांचे को कमजोर करता है और राष्ट्र को विभाजित करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने में विश्वास करती थीं, जिससे देश कमजोर हुआ और कश्मीर अशांति, नक्सलवाद, भाषाई विवाद व जातीय संघर्ष जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व ने देश को एकजुट किया है और कश्मीर व नक्सलवाद जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। योगी ने कहा कि साथ ही मौजूदा शासन में यह सुनिश्चित किया गया कि कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि सरकार ने देशभर में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां पहले सड़कें नहीं थीं, वहां अच्छी सड़कें बनीं, रेलवे संपर्क का विस्तार हुआ और हवाई अड्डे, मेट्रो सेवाएं, चिकित्सा संस्थान व इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए गए जहां पहले इनकी कमी थी।

समाचार एजेंसी भाषा