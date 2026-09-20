देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के हिंदू सांप्रदायिकता यानी हिंदू कट्टरपंथ वाले बयान लेकर राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मद हामिद अंसारी के बयान पर जोरदार पलटवार किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ग्रेटर नोएडा में एक जनसभा के दौरान कहा कि कल पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य दिया। ये बातें देश और सनातन परंपरा के लिए बेहद डरावनी हैं। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह हमेशा पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करे लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं।

सीएम योगी ने कहा कि मर्यादा के खिलाफ आचरण करना ऐसे लोगों की फितरत बन चुकी होती है। हामिद अंसारी जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। हम जैसे लोगों को शोभा नहीं देता कि ऐसे लोगों का खंडन मंडन करें लेकिन उनके वक्तव्य भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए डरावने हैं।

सीएम योगी ने कहा, “काश ये भाव पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी समझ पाते तो वह भारत या भारतीयता को या हिंदू दृष्टि को कोसते नहीं।”

यह भाव पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी समझ पाते, तो वे भारत और भारतीयता को या भारत की हिंदू दृष्टि को कोसते नहीं… pic.twitter.com/QQ8ZlImfGJ — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 20, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बयान देश विरोधी एजेंडे का हिस्सा है। भारत विरोधी ताकतों के द्वारा ऐसे बयानों का लगातार प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुरू से सनातन परंपरा को कोसने और उसे अपमानित करने और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास किए गए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति से संविधान यह अपेक्षा करता है कि वह मर्यादा के अनुकूल आचरण करेगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कल कांग्रेस के ‘युवराज’ ने जैसा व्यवहार किया, वह सभी महिलाओं का अपमान था। अगर कोई बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग या हमसे उम्र में बड़ा व्यक्ति हो, तो हम उन्हें पहले जाने के लिए कहते हैं या सीट खाली होने पर उन्हें बैठने की जगह देते हैं। यही हमारी संस्कृति है। यही हमारे जीवन का आचरण है।

लेकिन जिन लोगों ने ये नियम नहीं सीखे, जिनमें ये संस्कार नहीं हैं, और जो भारत और भारतीयता का अपमान करने को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। उनसे ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना को समझने की उम्मीद करना बेकार है। मुझे लगता है कि देश को उनसे कोई भी उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए।

सीएम योगी ने कहा कि यह बयान देश विरोधी एजेंडे का हिस्सा है। भारत विरोधी ताकतों के द्वारा ऐसे बयानों का लगातार प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुरू रूप से सनातन परंपरा को कोसने और उसे अपमानित करने और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास किए गए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति से संविधान यह अपेक्षा करता है कि वह मर्यादा के अनुकूल आचरण करेगा।

मुख्यमंत्री ने यह बातें ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्कर्ष नारी सम्मान युवा स्वाभिमान प्रेरणा विमर्श-2026 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहीं।

हामिद अंसारी ने क्या कहा था?

पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक पुराना बयान दोहराते हुए कहा था कि भारत को असली खतरा कम्युनिज्म से नहीं, हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से था। अंसारी ने यह बात तीसरे एजी नूरानी मेमोरियल लेक्चर में कही। यह कार्यक्रम अब्दुल गफूर नूरानी के जीवन और काम पर आयोजित किया गया था। इवेंट का नाम ‘रिमेंबरिंग अ पॉलीमैथ: द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अब्दुल गफूर नूरानी’ था। यह आयोजन नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुआ।

अंसारी ने पूर्व विदेश सचिव जगत सिंह गुंडेविया के दस्तावेज में दर्ज जवाहरलाल नेहरू के बयान का हवाला दिया। यह बयान विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक से जुड़ा था। अंसारी ने कहा, “नेहरू ने चेतावनी दी थी कि भारत को असली खतरा कम्युनिज्म से नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से था।”

‘अगर आप भाजपा को रोकना चाहते हैं तो…’, यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी ने राजनीतिक दलों को दिया खुला संदेश

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि AIMIM उन लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार है, जो भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव से अलग होंगे। पढ़ें पूरी खबर।