UP Supplementary Budget: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया, जो कि 59,019.54 करोड़ रुपये का है। वित्त मंत्री ने कहा कि कामकाज की मांगों के आधार पर ही अनुपूरक बजट पेश किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष में पेश हुए मूल बजट का 6.47 प्रतिशत है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय ₹17,399.50 करोड़ तथा पूंजी लेखे का व्यय ₹41,620.04 करोड़ रखा गया है।

विकास कार्यों पर सरकार का फोकस

वित्त मंत्री ने सुरेश कुमार खन्ना ने यह भी कहा है कि पूंजीगत व्यय पर विशेष बल देने का उद्देश्य प्रदेश में सड़क, ऊर्जा, उद्योग, चिकित्सा, ग्रामीण विकास तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विस्तार करना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिले।

सरकार के मुताबिक इस अनुपूरक बजट के माध्यम से उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देना, नई जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाना है।

वित्त मंत्री ने बताई सरकार की प्राथमिकता

यूपी सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किए गए अनुपूरक बजट में भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसके जरिए औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करने के कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने अनुपूरक बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी बड़ी प्राथमिकता दी है।

सरकार ने ग्राम विकास विभाग के लिए ₹17,942.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना, पंचायत विकास, ग्रामीण आजीविका, मूलभूत सुविधाओं तथा गांवों में विकास कार्यों को गति देने में किया जाएगा।

बिजली की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान

इसके अलावा बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार के लिए ऊर्जा विभाग को ₹7,422.27 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।

महिला कल्याण, चिकित्सा पर भी ध्यान

इसके अलावा अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, चिकित्सा विभाग के लिए 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया गया है। इस फंड से अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार, चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग को ₹1,655 करोड़ आवंटित किए हैं।

वहीं महिला कल्याण विभाग के लिए ₹1,094.40 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं के सशक्तीकरण, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलेगी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा। इस बीच बीजेपी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे से खुद को दूर रखने की कोशिश की और ज़ोर देकर कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट में किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता या नेता का नाम नहीं है। पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर इस मामले पर भ्रम फैलाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। पढ़िए पूरी खबर…