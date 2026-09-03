उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया कुछ जनसभाओं को देखेंगे तो एक बात की ओर अचानक ही ध्यान चला जाता है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों की शुरुआत में ‘वृंदावन बिहारी लाल की जय’ कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके साथ ही ‘सियावर रामचंद्र भगवान की जय’ का भी नारा मंच से लगाते हैं।

पिछले कुछ सालों से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर चल रहा विवाद सुर्खियों में रहा है। यह मामला अदालत में है।

उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का ऐसा करना अनायास ही नहीं हो सकता बल्कि इसके पीछे एक वजह सामने आती है। वजह यह है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण को चुनाव के केंद्र में लाना चाहती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा और ब्रज क्षेत्र को लेकर सैकड़ों करोड़ों की परियोजनाओं का ऐलान भी कर चुके हैं।

अखिलेश यादव से पूछा सवाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी जवाब मांगते हैं कि मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर बनाए जाने को लेकर उनका क्या स्टैंड है? मुख्यमंत्री कहते हैं, “अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है, मथुरा वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव गोवर्धन, बलदेव और इन सब के लिए विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं है।”

यहां इस बात का जिक्र करना जरूरी होगा कि बीजेपी की चुनावी कामयाबी में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन की अहम भूमिका रही है। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की मांग को हमेशा उठाया और जब श्री राम मंदिर बना तो पार्टी ने इस बात का श्रेय भी लिया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ही उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए…

मुख्यमंत्री योगी यह भी कह चुके हैं कि अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। वह अखिलेश यादव से सवाल से करते हैं कि वह तुष्टिकरण से उबरें, वोट बैंक से उबरें और खुलकर मथुरा, वृंदावन के बारे में बोलें। योगी अपनी बात को साफ-साफ शब्दों में कहते हैं, “मथुरा, वृंदावन का काम तो हम कर लेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे वरना आपकी धूल झोंकने की चाल पर यह जनता विश्वास करने वाली नहीं है क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है।”

सीएम योगी ने एक जनसभा में अखिलेश यादव से सवाल पूछा और कहा, “मथुरा के मुद्दे पर हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, अपने को यदुवंशी कहेंगे लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।”

राम मंदिर में चढ़ावे का मुद्दा उठा रहे अखिलेश

अब बात सपा की करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते दिनों अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने राम मंदिर के चंदे में गड़बड़ी की है और जनता उन्हें इसका दंड देगी। यह दिखाई देता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सपा के हमलों के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अखिलेश को घेरा है।

संतों ने किया था मथुरा में कारसेवा का ऐलान

हाल ही में साधु-संतों ने इस साल 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा करने का ऐलान किया था। इस मामले में साधु-संतों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और उनसे ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991’ जिसे हिंदी में पूजा स्थल अधिनियम कहा जाता है, उसे समाप्त करने की मांग उठाई थी। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णा नंद ने कहा था कि अब हम मंदिर निर्माण के लिए और इंतजार नहीं करेंगे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान ‘अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है’ का नारा भी लगता था।

संतों ने यह भी कहा था कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी चाहिए। इसे देखते हुए मथुरा में पुलिस ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की है। संत समाज से जुड़े लोगों ने नारे लगाए थे कि ‘कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ यह नारा राम मंदिर आंदोलन के दौरान दिए गए ‘राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ से मिलता-जुलता है।

मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा बयान, हिंदू संगठनों और संत समाज से जुड़े लोगों की सक्रियता उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले निश्चित रूप से एक बड़ा सियासी घटनाक्रम है। बीजेपी अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठा चुकी है और आरोप लगा रही है कि अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी पर बोलने वाले अखिलेश यादव मथुरा में वोट बैंक की राजनीति के चलते चुप हैं।

मुस्लिम समुदाय की नाराजगी का डर

अब इसमें मुश्किल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने है। समाजवादी पार्टी के सामने राजनीतिक मजबूरी है। वह इस मुद्दे का समर्थन नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने से उसे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है और इससे उसे राजनीतिक नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन अगर वह इस मामले में अपना स्टैंड साफ नहीं करती तो बीजेपी उससे आने वाले कुछ महीनों में लगातार इस मामले में सवाल पूछती रहेगी?

अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को हिंदू मतदाताओं के बीच यह संदेश देना होगा कि वह इस मामले में चुप नहीं हैं। अखिलेश यादव की कोशिश उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, पीडीए के सामाजिक समीकरण को लेकर आगे बढ़ने की है लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण को लेकर बीजेपी का बढ़ता दबाव निश्चित रूप से उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है।

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकता को लेकर सनातनियों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी हिंदू जातियों को भेदभाव भुलाकर एक होना चाहिए। भागवत मथुरा के वृंदावन में आयोजित सनातन संस्कृति महोत्सव में बोल रहे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।