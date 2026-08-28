दिल्ली सरकार बुजुर्ग नागरिकों के लिए ऐसा सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, जहां वे अपने खाली समय को बेहतर तरीके से बिता सकें और सामाजिक रूप से सक्रिय रह सकें। सरकार की ‘वयो आनंद’ योजना के तहत राजधानी में मनोरंजन केंद्र विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों में बुजुर्गों के लिए मनोरंजन, स्वास्थ्य और सामाजिक गतिविधियों की सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि बुजुर्ग नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनकी गरिमा, स्वास्थ्य, सक्रिय जीवनशैली और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को उनके घर के आसपास ऐसा सुरक्षित माहौल देना है, जहां वे हमउम्र लोगों के साथ समय बिता सकें और अकेलेपन से दूर रहकर सक्रिय सामाजिक जीवन जी सकें।

खेल से लेकर योग और मेडिटेशन तक की सुविधा

इन मनोरंजन केंद्रों में बुजुर्गों के लिए कैरम और लूडो जैसे इनडोर गेम्स की व्यवस्था होगी। बैठने के लिए पर्याप्त स्थान, पंखे, कूलर, टेलीविजन और कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यहां अखबार, पत्रिकाएं और किताबें भी रखी जाएंगी, ताकि वरिष्ठ नागरिक अपने खाली समय का उपयोग पढ़ने और मनोरंजन के लिए कर सकें।

केंद्रों में योग और ध्यान के सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा फिटनेस और स्वास्थ्य से जुड़ी कक्षाएं, कहानी सुनाने के सत्र, पेंटिंग, क्राफ्ट और पॉटरी जैसी गतिविधियां भी कराई जाएंगी। बुजुर्गों के लिए आउटडोर टूर और अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा।

हर महीने मेडिकल कैंप, इमरजेंसी में भी मदद

‘वयो आनंद’ योजना के तहत इन केंद्रों में हर महीने मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट-एड किट भी उपलब्ध रहेगी। पोषण संबंधी सलाह और स्वास्थ्य एवं फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों को भी योजना का हिस्सा बनाया गया है।

आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके, इसके लिए मनोरंजन केंद्रों का संपर्क आसपास के पुलिस थानों और अस्पतालों से रखा जाएगा। इससे बुजुर्गों को किसी स्वास्थ्य या सुरक्षा संबंधी आपात स्थिति में जल्द सहायता मिल सकेगी।

महिलाओं और दिव्यांग बुजुर्गों पर भी फोकस

सरकार के मुताबिक, इन केंद्रों में सामाजिक और राष्ट्रीय अवसरों को भी उत्साह के साथ मनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और राष्ट्रीय त्योहारों के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे।

कार्यक्रमों के आयोजन में वरिष्ठ महिलाओं, दिव्यांग बुजुर्गों और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रों के लिए ग्राउंड फ्लोर की जगहों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे भवनों को भी वरीयता मिलेगी, जहां बुजुर्गों की सुविधा के लिए लिफ्ट उपलब्ध हो।

हफ्ते में कम से कम पांच दिन खुले रहेंगे केंद्र

इन मनोरंजन केंद्रों को सप्ताह में कम से कम पांच दिन और प्रतिदिन न्यूनतम सात घंटे संचालित करना होगा। केंद्र सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच खोले जा सकेंगे, ताकि बुजुर्ग अपनी सुविधा के अनुसार यहां आ सकें।

केंद्र चलाने वालों को मिलेगी आर्थिक मदद

सरकार इस योजना के तहत दिल्ली में सामुदायिक स्थानों पर मनोरंजन केंद्र चलाने वाले निजी ऑपरेटरों और संगठनों को आर्थिक सहायता भी देगी। आरडब्ल्यूए, केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से जुड़े केंद्रों और चौपाल जैसे सामुदायिक स्थानों के माध्यम से संचालित केंद्र भी योजना के दायरे में आ सकते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, पात्र मनोरंजन केंद्र में कम से कम 200 ऐसे सदस्य होने चाहिए, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो। पात्र केंद्रों को एक वित्तीय वर्ष में 2.40 लाख रुपये, यानी 20 हजार रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि साल में दो बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस पहल से बुजुर्गों को न केवल मनोरंजन और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उन्हें अकेलेपन से बाहर निकलकर अपने हमउम्र लोगों के साथ समय बिताने और सक्रिय सामाजिक जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा।