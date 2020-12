निशाने पर बाबा रामदेव एंड कंपनी! #BoycottPatanjali टि्वटर पर ट्रेंड, लोग बोले- मर रहा किसान, जागो प्रधान

योगगुरु स्वामी रामदेव और उनकी Patanjali Ayurved कंपनी सोशल मीडिया पर मंगलवार को निशाने पर ले ली गई। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर पर #BoycottPatanjali के तहत लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। तंज कसा, मजे लिए और चुटकी लेते हुए अजब-गजब किस्म के मीम्स शेयर किए। कई लोगों ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए मीम्स में कहा- मर रहा है किसान, जागो प्रधान। वहीं, कुछ लोगों ने क्वालिटी टेस्ट में पतंजलि के उत्पादों के फेल होने का दावा कर उन्हें न इस्तेमाल करने की बात की।

After seeing this trend

Memer to ramdev#BoycottPatanjali pic.twitter.com/gqTS7PuQbJ — Lavish Patel (@Thelavishpatel) December 15, 2020

#BoycottPatanjali when Ramdev baba see this hashtag His reaction:- pic.twitter.com/hcFAAVKViR — Kshitij Agrawal (@Kshitij16260937) December 15, 2020

My doggy after watching #BoycottPatanjali is on trending pic.twitter.com/IN9hmJEnDp — DAWG (@SyedSRafeeq2) December 15, 2020

You make profit by using the crops grown by our farmers and then you left them on the street in this bone-chilling winter.#BoycottPatanjali #मर_रहा_किसान_जागो_प्रधान pic.twitter.com/yNi0URSKn2 — Prakash ᴜʟᴇʟᴀ (मैं भी किसान हूं) (@PrakashUlela) December 15, 2020

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो