Bilkis Bano News: 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप करने और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के दोषी दो लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने की खबरों पर बिलकिस बानो ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ही ऐसा आदेश दे दिया।

बिलकिस बानो ने कहा, “मैं यह बयान तब दे रही हूं जब दर्द, सदमे और अविश्वास के आंसुओं के बीच मेरे लिए शब्द निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि एक बार फिर, दूसरी बार, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए या मेरी बात सुने बिना ही आदेश जारी कर दिया। मुझे इस बारे में प्रेस की खबरों से पता चला।”

बिलकिस बानो ने अपने वकील शोभा गुप्ता के जरिये जारी बयान में कहा, “मैं तब सिर्फ 19 साल की एक युवा लड़की थी, जब मेरी दुनिया, मेरी नन्ही बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर और इंसानियत पर मेरा भरोसा, सब कुछ मुझसे बेरहमी से छीन लिया गया। उस दिन के बाद से, पिछले 24 सालों तक, मैं न्याय के लिए लड़ती रही हूं, अपने लिए और हर जगह की महिलाओं के लिए बार-बार, लगातार। इन 24 सालों में मैंने अपने अंदर साहस के ऐसे स्रोत खोजे और पाए, जिनके बारे में मुझे खुद भी पता नहीं था और यह सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मुझे लाखों लोगों का समर्थन और साथ मिला।”

मैंने मुस्कुराना सीखा था- बिलकिस बानो

बिलकिस बानो ने आगे कहा, “मैं एक के बाद एक कई अदालतों में गई और हर बार जब मुझे न्याय मिला, तो मैं आभारी रही, हर बार न्याय के प्रति मेरा भरोसा फिर से कायम हुआ। मैंने अपने परिवार और दोस्तों के प्यार के सहारे, अपनी बर्बाद हो चुकी जिंदगी को फिर से खड़ा किया। मैंने शांति की चाह रखी। मैंने मुस्कुराना सीखा।”

बिलकिस बानो ने कहा, “लेकिन आज, मुझे लग रहा है कि जिस न्याय को पाने के लिए मैंने इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी थी, वह अब मुझसे छिन रहा है। पुराने डर फिर से लौट आए हैं। मैं एक बार फिर डरी हुई हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए और मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं न्याय से मेरा भरोसा फिर से न उठ जाए। आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट उन लोगों की सजा को कैसे निलंबित कर सकता है, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? उन्होंने मुझे इसकी सूचना तक क्यों नहीं दी?”

मैं इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी- बिलकिस बानो

उन्होंने अपने बयान में लिखा, “उन्होंने यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि उनकी अदालत में मेरी आवाज भी सुनी जाए?” बानो ने लिखा, “मैं इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी। मुझे ऐसा करना ही होगा। मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रही हूं, जो अपनी बाकी की जिंदगी इन डरों और जख्मों के साये में जीने के हकदार नहीं हैं। मैं यह हर जगह की महिलाओं के लिए कर रही हूं। क्योंकि किसी भी महिला, किसी भी पीड़ित, या किसी भी नागरिक को अपनी पहचान और बराबरी साबित करने की इस कभी न खत्म होने वाली परीक्षा से नहीं गुजरना चाहिए और न ही उसे न्याय पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ना चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी

सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने गौर किया कि वे 17 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं और उनमें से एक व्यक्ति दिव्यांग है। इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों में बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया भी शामिल थे, जो फिलहाल गुजरात की एक जेल में बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

28 अक्टूबर को अपने आदेश में जस्टिस एम. एम. सुंदेश और जस्टिस पी. बी. वराले की बेंच ने कहा, “दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इतना कहना ही काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं और यह भी सच है कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। जाहिर है, इस अपील में तथ्यों और कानून, दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जाना बाकी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हम सजा पर रोक लगाते हैं और अपीलकर्ताओं को जमानत देते हैं। यह जमानत उन शर्तों के अधीन होगी, जिन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…