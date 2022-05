टेरर फंडिंग समेत कई मामलों में सजायाफ्ता यासीन मलिक की पत्नी हुसैन मलिक ने अदालत के फैसले के बाद जहर उगलते हुए कहा कि भारत की कंगारू अदालत फैसला देने जा रही है। यासीन मलिक सबसे बहादुर शख्स हैं, जिन्होंने इस दौर के हिटलर मोदी को चुनौती दी है। हम सभी यासीन मलिक हैं। उनका कहना था कि कश्मीर के शेर के लिए सभी दुआ करें। वो किसी भी हालात में सरेंडर नहीं करने जा रहे हैं।

यासीन की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने अदालत के फैसले पर ही सवाल उठाए हैं। यासीन मलिक को कुल 9 मामलों में सजाए हुई हैं। यूएपीए और आईपीसी की धारा 121 के तहत उसे उम्र कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा भी उसे 4 सजाएं दी गई हैं। सभी एक साथ चलेंगी। उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इनमें सबसे बड़ी सजा उम्रकैद की है। कुल मिलाकर यासीन को सारी उम्र अब जेल में ही रहना होगा। हालांकि, उसके वकील ने कहा कि ये फैसला पूरी तरह से गलत है। वो इस सजा को बड़ी अदालत में चुनौती देने जा रहे हैं।

1966 में जन्मा यासीन स्वतंत्र कश्मीर का पैरोकार रहा है। वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष रह चुका है। यासीन ने कश्मीर घाटी में सशस्त्र उग्रवाद का नेतृत्व किया था। 1991 में अरेस्ट के बाद मलिक ने हिंसा छोड़ दी। उसके बाद वो बातचीत के रास्ते पर आ गया था। यासीन को टेरर फंडिंग मामले में 19 मई को मलिक को दोषी करार दिया गया था।

Court verdict in minutes by Indian kangaroo courts. Yasin Malik is the bravest man to challenge the Hitler Modi of this Era !!! We r all Yasin Malik #ReleaseYasinMalik Pray for the Lion of Kashmiris ! The iconic leader will never surrender pic.twitter.com/Hv9VJqMivQ

