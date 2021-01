रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुए कथित व्हाट्सएप चैट के लीक होने के बाद कई लोग अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच अटल सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने अर्नब गोस्वामी को सरकार का दल्ला कह दिया। इससे पहले कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने भी अर्नब और भाजपा सरकार के साँठगाँठ पर सवाल खड़े किए हैं।

दरअसल व्हाट्सएप चैट के लीक होने के बाद से अर्नब की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर पूर्व भाजपा नेता और अटल सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने अर्नब गोस्वामी को सरकार का दल्ला कह दिया। साथ ही सिन्हा ने यह भी कहा कि अगर ऐसे मामले किसी अन्य देश में होते तो अब तक उस देश की सरकार भी गिर सकती थी। हालाँकि वायरल चैट के मामले में अर्नब ने एक बयान भी जारी किया है।

Forget Arnab who is nothing more than the govt’s dalla. In any other country the disclosures would have led to the resignation of the govt.

— Yashwant Sinha (@YashwantSinha) January 18, 2021