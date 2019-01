General Category Reservation, Reservation Quota for Upper Caste Poor: माेदी मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सोमवार को लिया है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस बड़े फैसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। किसी ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है तो किसी ने कटाक्ष किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस फैसले पर तंज करते हुए इसे जुमला बताया। यशवंत सिन्हा ने कहा, “आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की बात जुमला से अधिक कुछ नहीं है। यह कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ है और इसे अमल में लाने के लिए सदन में बिल पास करने का समय नहीं है। सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है।”

The proposal to give 10% reservation to economically weaker upper castes is nothing more than a jumla. It is bristling with legal complications and there is no time for getting it passed thru both Houses of Parliament. Govt stands completely exposed.

— Yashwant Sinha (@YashwantSinha) January 7, 2019