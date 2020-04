पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के कटु आलोचक हैं। सिन्हा ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा है कि तर्कशील भारत मर चुका है। हम अब अपने आका के कहे पर चलने वाले पशु बन चुके हैं। अपने इस ट्वीट में सिन्हा ने पीएम मोदी का एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया।

सिन्हा ने ट्वीट में लिखा ” तर्कशील भारतीय मर चुका है। हम सभी अपने मालिक या आका के कहे पर चलने वाले मवेशी बन गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसका आनंद ले रहे हैं। याद रखें कि इतिहास गैर-अनुरूपताओं द्वारा बनाया गया है, न कि उन लोगों द्वारा, जो आँख बंद करके पालन करते हैं।”

सिन्हा की इस बात से बहुत से यूजर्स ने सहमत हैं। एक ने लिखा “आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही कुछ नाजी शासन के दौरान जर्मनी में भी हुआ था अब मोदी के भाजपा राज में भारत में हो रहा है। वाजपेयी के समय भाजपा अलग थी अब एक इंसान पार्टी से भी बड़ा बन गया है और उसने राष्ट्रवाद की अपनी परिभाषा बनाई है जिस से वह लोगों को गुमराह करता है। यह फासीवाद है।”

The argumentative Indian is dead. We have all become cattle to be driven by our master. The best part is that we are enjoying it. Pl remember that history is made by non-conformists, not by those who blindly obey.

— Yashwant Sinha (@YashwantSinha) April 7, 2020