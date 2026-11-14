उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना में मरी हुई मछलियां तैरती दिखने के कथित सोशल मीडिया वीडियो को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।

इस घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि मछलियों की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

वजीराबाद थाने में दर्ज हुआ मामला

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (I&FC) विभाग की शिकायत पर वजीराबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक यह एफआईआर, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353 (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 240 (किसी अपराध के बारे में गलत जानकारी देना) के तहत दर्ज किया गया है।

इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, पुलिस उपायुक्त (DCP) निहारिका भट्ट ने बताया, “उत्तर जिला पुलिस को यमुना नदी में मरी हुई मछलियां मिलने की शिकायत मिली थी। यह शिकायत दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से की गई। इस शिकायत के आधार पर, वजीराबाद पुलिस स्टेशन में BNS की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। तथ्यों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।”

वीडियो हुए थे वायरल

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें सोनिया विहार के पास यमुना नदी में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। इन वीडियो ने यमुना के प्रदूषित होने को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने AAP पर आरोप लगाया है कि उसने भाजपा सरकार को बदनाम करने और यमुना की सफाई के प्रयासों को नुकसान पहुँचाने के लिए नदी में मरी हुई मछलियाँ डाली हैं। AAP ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और नदी की सफाई को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं।

केमिकल छोड़े जाने का दावा

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने सोशल मीडिया पर यमुना में केमिकल छोड़े जाने के दावों को लेकर पुलिस से संपर्क किया है और गलत जानकारी फैलाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

यह ताजा घटना, बुराड़ी के पास यमुना किनारे हजारों मरी हुई मछलियाँ मिलने के एक महीने से भी कम समय बाद सामने आई है।

15-16 को छठ पूजा

यह घटना छठ पूजा से ठीक पहले हुई है, जब 15 और 16 नवंबर को हजारों श्रद्धालुओं के यमुना घाटों पर पहुंचकर पूजा-अर्चना करने की उम्मीद है।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि‘यमुना सफारी’ सेवा की शुरुआत छठ त्योहार से पहले की जाएगी और सरकार का लक्ष्य इसे लोगों के लिए पिकनिक स्थल के रूप में विकसित करने का है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि छठ महापर्व से पहले यह सेवा शुरू हो जाए। दिल्ली के लोग अपने परिवार के साथ मां यमुना के दर्शन कर सकें, क्रूज में बैठकर सैर का आनंद लें। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें