कॉकरोच जनता पार्टी के X हैंडल को भारत में बैन कर दिया गया है। महज कुछ ही दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रियता मिल गई थी। यहां तक कि इसने इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी को भी फॉलोअर्स के मामले में इसने काफी पीछे छोड़ दिया था। गुरुवार को इसने इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था जबकि यहां भाजपा के आधिकारिक अकाउंट पर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
अभिजीत ने कहा- ऐसी ही उम्मीद थी
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस बात की जानकारी दी। अभिजीत ने लिखा, “जैसा कि उम्मीद थी कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है।”
अभिजीत ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट 16 मई को शुरू हुआ था और चार दिन के भीतर ही इस अकाउंट को बैन कर दिया गया क्योंकि इसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे।
अभिजीत ने X पर बताया है कि अब इंस्टाग्राम हैंडल को हैक करने की कोशिश की जा रही है। अभिजीत ने कहा कि X पर नया हैंडल बना दिया गया है। उन्होंने लोगों से इस हैंडल को फॉलो करने की अपील की है।
सीजेआई सूर्यकांत के बयान के विरोध में शुरू हुआ अभियान
सीजेआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीजेआई ने कुछ बेरोजगार युवाओं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स और आरटीई एक्टिविस्ट्स की तुलना कॉकरोच से की थी। इस बयान का काफी ऑनलाइन विरोध किया गया। इसके बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी।
इसके बाद अभिजीत ने “Cockroach Janta Party” नाम से मजाक में सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया। कुछ ही दिनों में इसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स बन गए, बेरोज़गारी, पेपर लीक, फ्री स्पीच जैसे मुद्दों पर लोग पोस्ट करने लगे।
हालांकि सीजेआई ने बाद में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था लेकिन इस स्पष्टीकरण से ऑनलाइन विरोध शांत नहीं हुआ और कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही।
इस ऑनलाइन आंदोलन में कई प्रमुख हस्तियों ने भी भागीदारी की। इनमें वकील प्रशांत भूषण, सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद शामिल हैं।