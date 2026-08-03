राम मंदिर में कथित दान चोरी मामले को लेकर संसद परिसर में पप्पू यादव, राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और अन्य विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए ‘नाटक’ को सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने गलत बताया है।
रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है, उससे संतों का कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, “वो बेसिकली गलत चीज थी, ये होना ही नहीं चाहिए था।”
समाजवादी पार्टी द्वारा राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे को उठाने सवाल पर उन्होंने कहा कि कहा कि सपा यह मुद्दा उठाती रही है, उठाती रहेगी।
‘बीजेपी दूसरों पर आरोप लगाने में एक्सपर्ट’
अखिलेश यादव के रचनात्मक अभिव्यक्ति वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, “जब सरकार रचनात्मक काम नहीं करेगी तो अभिव्यक्ति तो आएगी नहीं उसके पास, वो तो नैरेटिव बनाएगी। किस तरह से किस बात को घुमा कर कहा जाए और दूसरों पर आरोप लगा दिया जाए। इसमें बीजेपी एक्सपर्ट है, इनका न जाने कौन सा स्कूल में जिसमें ये चीज सिखाई जाती है।”
पप्पू यादव बोले- मिल रही जान से मारने की धमकी
सोमवार सुबह पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें चार ऐसे कॉल आ चुके हैं, कॉल करने वाले खुद को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाला बता रहे हैं । उन्होंने कहा, ‘वो कह रहे हैं कि आज तुझे मार देंगे।”
संसद परिसर में किए गए नाटक के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने मर्यादा में रहकर एक प्रतिक्रिया दी है।
प्रमोद तिवारी बोले- पप्पू यादव की बात सुनी जानी चाहिए
प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी एक मूल अधिकार है। पप्पू यादव छह बार के सांसद हैं। अगर उनकी कोई बात है तो उसे सुना जाना चाहिए। माने या न मानें यह आप पर निर्भर करता है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो पप्पू यादव के साथ हुई घटना की निंदा करते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में हर कोई चंदा चोर है, वहां कई बेहतरीन लोग भी हैं लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं, वे बीजेपी से ही हैं। उनकी चुप्पी उन्हें बचा नहीं सकती। उन्हें बोलना होगा, कार्रवाई होनी चाहिए।
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पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने शनिवार को बताया कि संतों की तहरीर पर सांसद राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और सांसद अवधेश प्रसाद पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।