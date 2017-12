तस्लीमा नसरीन ने शेयर की यह फोटो, कुछ यूजर्स दे रहे ब्रदरहुड की मिसाल तो कोई कह रहा तुच्छ मानसिकता

बांग्लादेश की जानी-मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हाल ही ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ हिंदू साधु भगवा वस्त्र धारण किए हुए बैठा है। दिलचस्प यह है कि तस्वीर में भगवा वस्त्र वाले साधु हाथ में गिलास हुए है, जिसमें मुस्लिम व्यक्ति शराब डाल रहा है। यह तस्वीर असली है या नहीं, इस बारे में जनसत्ता दावा नहीं करता। क्योंकि इस तस्वीर पर एक यूजर ने ऐसी ही एक फोटो शेयर की है, जिसमें मुस्लिम व्यक्ति हिंदू को बिस्‍लरी की बोतल ने पानी दे रहा है।

तस्लीमा की यह तस्वीर ऐसे वक्त में आई है जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मामले को लेकर सियासी पारा पहले से चरम पर है। उनकी इस तस्वीर पर ट्विटर यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं। तस्वीर पर ज्यादातर यूजर्स अमिताभ बच्चन के पिता और दिवंगत लेखक हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला कविता की लाइनें लिख रहे हैं। तस्वीर पर रुपेश केआर नाम के यूजर ने लिखा..”खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार -भगवा, हरा और दारू।”

वहीं एक यूजर लिखता है, “शराब का नशा धर्म के नशे से बेहतर है…कम से कम दोनों को मिलाके तो रखता है। वहीं ज्यादातर लोग हरिवंश राय की कविता की ये लाइन लिख रहे हैं… मंदिर-मस्जिद भेद कराए.. मेल कराए मधुशाला।”

तस्लीमा की तस्वीर पर जहां कुछ यूजर्स मजे ले रहे हैं और भाईचारे की बातें कर रहे हैं तो वहीं कईयों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। सैयद आसिफ अली ने तस्लीमा को टैग करते रीट्विट करते हुए लिखा…. शर्म करो @ taslimanasreen हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक इस शानदार फोटो को आप अपनी तुच्छ मानसिकता और फोटोशॉप गंदगी से न सिर्फ़ हिंदू साधुओं बल्कि मुसलमानों पर भी कीचड़ उछाल रही हैं, अफसोस अब लोग आप जैसे फसादियों के झाँसे में आकर मूर्ख नहीं बन सकते !

You guys, it’s time we do something about this. I’m not talking about a full-on war against Photoshop. Photoshop has its time and place. I get that. But using the program to this extent is unacceptable, and its influence is starting to really take a toll on our mental health. pic.twitter.com/QokF18LBpN

