तस्लीमा नसरीन बोलीं- 300 से ज्यादा मूर्तियां तोड़ोगे तो बनोगे मोहम्मद

त्रिपुरा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कम्युनिस्टों के आदर्श व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति ढहा दी गई थी। लेनिन की मूर्ति गिराने के बाद देश के कई हिस्सों में महापुरुषों और विचारकों की मूर्ति ढहाने का सिलसिला शुरू हो गया था। मूर्ति ढहाने के मामले में बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने प्रतिमाओं को गिराने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा, ‘कितनी मूर्तियां अभी तक ढहाई जा चुकी है? अगर तुम लोग 300 से ज्यादा मूर्तियां गिरा दोगे तो तुम भी मोहम्मद कहलाओगे।’

इससे पहले भी नसरीन ने सोशल मीडिया के माध्यम से मूर्तियां गिराए जाने की घटनाओं पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था, ‘मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मूर्तियों को नष्ट किया। मोहम्मद ने काबा में 360 मूर्तियां तोड़ी थीं। आईएसआईएस ने इराक और सीरिया में मूर्तियां और स्मारक तोड़े हैं। तालिबान ने बामियान बुद्धा को तोड़ा, जमात-ए-इस्लामी ने बांग्लादेश में लालोन की प्रतिमा तोड़ी।’ एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने कहा था, ‘भविष्य बनाने के लिए इतिहास को खत्म करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप सच में एक अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नफरत को खत्म करना होगा।’

How many idols have you destroyed so far? If you can destroy more than 300 idols, you will be called 'Muhammad'.

