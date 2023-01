Live

Wrestlers Protest Live: दोनों पक्ष अड़े, पहलवानों और खेल मंत्री के बीच आज फिर बैठक, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बृजभूषण

Wrestlers Protest News: गुरुवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी पहलवानों से अपनी समस्याओं को सामने रखने का अनुरोध किया।

Wrestlers Protest : जंतर मंतर पर WFI अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान (Image- Express & PTI)