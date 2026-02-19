Sagar Dhankar Murder Case: पहलवान सुशील कुमार ने सागर धनखड़ मर्डर केस में ज़मानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी दी है। उनकी ज़मानत याचिका पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उनकी पिछली रेगुलर ज़मानत याचिका रोहिणी कोर्ट ने 6 फरवरी को खारिज कर दी थी। वह मई 2021 के पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस के आरोपियों में से एक हैं।

इससे पहले 6 फरवरी, 2026 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या मामले में ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार इस ओलंपियन पहलवान की ओर से दायर जमानत याचिका की सुनवाई कर रहे थे।

सुशील और अन्य आरोपियों पर मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद को लेकर धनकड़ और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, धनकड़ को किसी भारी चीज से सिर में गंभीर चोट लगी थी। इस कथित हमले में उनके दो दोस्त भी घायल हुए थे। सुशील को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें 19 जुलाई 2023 को घुटने की सर्जरी के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।

कोर्ट ने इससे पहले अक्टूबर 2022 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की हत्या, आपराधिक साजिश, धमकी और घातक हथियार से दंगा जैसी धाराओं के तहत कुमार के खिलाफ आरोप तय किए। इसके अलावा, हथियार अधिनियम की धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए। अदालत ने यह माना की धनकड़ को अगवा कर जब स्टेडियम लाया गया, तब कई आरोपियों ने बेसबॉल और हॉकी स्टिक से उन पर बेरहमी से हमला किया।

मामला क्या है?

ओलंपियन सुशील कुमार और अन्य पर मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद को लेकर धनखड़ और उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ को किसी भारी चीज से चोट लगने के कारण दिमाग में गंभीर चोट लगी थी। इस कथित हमले में उसके दो दोस्त भी घायल हो गए थे। मई 2021 में ओलंपियन सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी सुशील कुमार की जमानत

अगस्त, 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी थी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। सुशील जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का मुख्य आरोपी है और उसे मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था।