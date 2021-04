कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वह भारत के पीएम होते तो ग्रोथ के बजाए नौकरियों पर फोकस करते। अमेरिका के Harvard Kennedy School के अंबेसडर निकोलस बर्न से लाइव बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता का कहना था कि आज भारत की जरूरत ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करने की है।

राहुल ने इस दौरान चीन का मसला भी उठाया। उनका कहना था कि चीन देख रहा है कि भारत फिलहाल कमजोर है। इसी वजह से वह लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। उनका कहना था कि हम कमजोर हैं, क्योंकि आपस में उलझ रहे हैं। अगर हम सशक्त होते तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देकर उसे पीछे धकेल सकते थे, लेकिन कमजोर सरकार की वजह से ऐसा नहीं हो रहा।

बातचीत के दौरान राहुल ने अपना iफोन छात्रों को दिखाकर कहा कि चीन तेजी से वैश्विक बाजार पर कब्जा करता जा रहा है। उनका कहना था कि प्रोडक्शन सेक्टर में चीन भारत के साथ अमेरिका को भी पीछे कर चुका है। उन्हें नहीं पता चीन की इस रणनीति का किस तरह से मुकबला किया जा सकता है।

LIVE: My interaction with Ambassador Nicholas Burns from Harvard Kennedy School. https://t.co/KZUkRnLlDg

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 2, 2021