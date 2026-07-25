West Bengal News: पश्चिम बंगाल में मंदिर-मस्जिद विवाद गहराता जा रहा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेता के नेतृत्व वाले एक राइट-विंग ग्रुप ने मालदा जिले में एक 650 साल पुरानी मस्जिद के पास पूजा-अर्चना की। इसके बारे में उनका दावा है कि वह कभी मंदिर हुआ करती थी। आगामी सोमवार को ‘आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर’ संगठन मस्जिद के बाहर एक विशाल शिवलिंग स्थापित करने की योजना बना रहा है।

मालदा के पांडुआ में स्थित आदिना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने सन् 1373 में करवाया था। एएसआई के मुताबिक, यह मध्यकालीन उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी। हालांकि, हिंदू समूह और भाजपा का दावा है कि यह मस्जिद भगवान शिव को समर्पित ‘आदिनाथ मंदिर’ के स्थान पर बनाई गई थी।

इस तथाकथित मस्जिद में हिंदू और बौद्ध मूर्तियां हैं- काजल गोस्वामी

‘आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर’ के मुख्य संरक्षक और उत्तर बंगाल के लिए बीजेपी के ‘सुशासन विंग’ की संयोजक काजल गोस्वामी ने कहा, “इस तथाकथित मस्जिद में हिंदू और बौद्ध मूर्तियां हैं। आदिनाथ मंदिर को नष्ट करके ही यहां मस्जिद बनाई गई थी।”

संगठन का दावा है कि मस्जिद में शिवलिंग के अलावा कई हिंदू और बौद्ध प्रतीक भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि वे जल्द ही इस मुद्दे पर एएसआई की रिपोर्ट की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करेंगे। गोस्वामी ने कहा, “हमारा मकसद मंदिर को बहाल करना और उसके अंदर शिवलिंग स्थापित करना है।” मस्जिद के पास स्थापना के लिए 289 किलोमीटर दूर तारकेश्वर से 3.6 फीट ऊंचा और 1.5 टन वजन वाला शिवलिंग लाया जा रहा है।

गोस्वामी ने जोर देकर कहा, “लेकिन हम कानून का पालन करेंगे। हम कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं चाहते। हमने पहले ही एएसआई और पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और उन्होंने हमें मस्जिद परिसर के बाहर पूजा करने के लिए कहा है।”

मस्जिद को ऐतिहासिक स्मारक बताते हुए एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके प्रतिनिधियों ने नमाज के आयोजकों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा, “स्मारक के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। हम अपने कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं।” फिलहाल मस्जिद के अंदर कोई नमाज नहीं अदा की जा रही है।

हाल ही में मालदा जिला पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट मिले हैं। इनमें दावा किया गया है, “कुछ लोग आदिना स्मारक जाकर पूजा-अर्चना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने का इरादा रखते हैं।” आम जनता को सूचित किया जाता है कि आदिना स्मारक एएसआई के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक है और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR अधिनियम) के प्रावधानों के अधीन है। संरक्षित स्मारक परिसर के भीतर किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या अन्य अनधिकृत गतिविधियों की अनुमति नहीं है।” बयान में आगे कहा गया है और उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

संसद में सामिक भट्टाचार्य ने उठाया था मुद्दा

पांच दिसंबर, 2025 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और वर्तमान बंगाल अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने इस मुद्दे को संसद में उठाया।

सदन में अपने बयान में उन्होंने कहा, “अदीना मस्जिद बंगाल सल्तनत के सुल्तान सिकंदर शाह ने 1373 ईस्वी में बनवाई थी। यह मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू और बौद्ध ढांचों की सामग्री का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। स्थानीय परंपराओं और ऐतिहासिक वृत्तांतों से पता चलता है कि यह जगह मूल रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित आदिनाथ मंदिर की थी। मस्जिद के अंदर हिंदू प्रतीकों और वास्तुकला की मौजूदगी इस दावे का समर्थन करती है।”

आदिनाथ मंदिर की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए- भट्टाचार्य

भट्टाचार्य ने आगे कहा, “आदिनाथ मंदिर की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। यह उन हजारों मंदिरों में से एक है जिन्हें पश्चिम बंगाल पर आक्रमण के बाद हमलावर भीड़ ने नष्ट कर दिया था, मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार और एएसआई इस मामले को गंभीरता से देखेंगे।”

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने इस विवाद की तुलना अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद से की। उन्होंने कहा, “आदिनाथ मंदिर से बहुत सारी भावनाएं और धार्मिक संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। राम मंदिर और अन्य मंदिरों की तरह, इसे भी ध्वस्त कर दिया गया और उस पर मस्जिद बना दी गई। मंदिर से जुड़ी धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और सच्चाई की जीत होनी चाहिए।”

मंदिर की जमीन पर भी अतिक्रमण कर लिया गया था- सिन्हा

सिन्हा ने कहा कि अदीना मस्जिद में आज भी हिंदू देवी-देवताओं की उल्टी मूर्तियां देखी जा सकती हैं। उन्होंने दावा किया, “जहां तक ​​मुझे याद है, बहुत पहले वहां पूजा-अर्चना होती थी। बाद में यह बंद हो गई। मंदिर की जमीन पर भी अतिक्रमण कर लिया गया था।”

सीपीआईएम ने बीजेपी पर बोला हमला

सीपीआई (एम) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की जानी-पहचानी रणनीति है। उन्होंने कहा, “भाजपा या आरएसएस, जब भी उन्हें पैर जमाने का मौका मिलता है, वे यही शुरू कर देते हैं। पहले चरण में, वे धार्मिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। फिर वे संघर्ष और विभाजन पैदा करते हैं। अदीना मस्जिद इसका ताजा उदाहरण है।”

सलीम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अदीना पर नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा, “वे हुगली, बर्धमान, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में भी ऐसी ही घटनाएं ढूंढना शुरू कर देंगे। बाबरी मस्जिद के बाद भोजशाला (मध्य प्रदेश में) जैसी घटना हुई। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसे और मजबूत कर लिया है और अब बंगाल में भी ऐसी ही घटनाएं होंगी।”

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए सीपीआई (एम) नेता ने कहा, “इन प्रदर्शनों ने दिखाया है कि आंदोलन को लोगों को एकजुट करना चाहिए, न कि उन्हें विभाजित करना चाहिए।”

एएसआई की वेबसाइट के अनुसार, अदीना मस्जिद मध्यकाल में न केवल बंगाल में, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी मस्जिद थी। पिछली दीवार पर लिखे एक शिलालेख से पता चलता है कि इसे 1373 ईस्वी में इलियास शाह के बेटे सिकंदर शाह ने बनवाया था। एएसआई का कहना है कि इलियास शाही वंश के दूसरे सुल्तान, सुल्तान सिकंदर शाह ने 1369 में खुद को अरब और फारस के सुल्तानों में सबसे श्रेष्ठ घोषित किया था।

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