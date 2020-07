राजस्थान में कांग्रेस के अंदरखाने जारी सियासी कलह के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने दु:ख जाहिर किया है और ट्विटर पर लिखा है कि उन्हें पार्टी की चिंता सता रही है। उन्होंने लिखा, “पार्टी के लिए चिंतित हूं.. क्या हम घोड़ों के तबेले से उठ जाने के बाद ही जागेंगे?”

सिब्बल का यह प्रतिक्रिया तब आई है, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि भाजपा कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को रिश्वत देकर उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है, जिससे राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता का एक नया दौर शुरू हो गया है। शनिवार (11 जुलाई) को अशोक गहलोत ने कहा था कि भाजपा नेता “मानवता से परे” हो चुके हैं क्योंकि कोरोनोवायरस संकट के बीच उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने सीएम के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपना घर बचा ले।

बता दें कि सरकार गिराने की कोशिश करने के आरोप में राजस्थान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इसकी जांच के लिए सरकार ने एक एसओजी का गठन किया है, जिसने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नोटिस भेजा है ताकि उनका बयान दर्ज हो सके। इससे पायलट नाराज हो गए हैं और वो अपने समर्थक विधायकों संग दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं।

कपिल सिब्बल के ट्वीट पर लोग कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं। @TheMohil8 नामक यूजर ने लिखा है, खच्चर को घोड़ा बनाने के चक्कर में पूरा अस्तबल खाली हो गया। एक दूसरे यूजर @GOPICHAWLA4 ने लिखा, #कांग्रेस के पास ना कोई #विज़न है, ना कोई #रीजन है ना ही #कांग्रेसियों का #सीज़न है.. बस गधे को PM बनाना एक मात्र #डिसीजन है।



एक अन्य यूजर @jitengajaria ने लिखा है, When you have accepted donkeys as leaders, why worry about horses?

@Chandankrishn13 ने लिखा है, Where is Rahul Gandhi ???? Must be sleeping on this Issue as usual, Till he joins BJP.

