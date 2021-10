गांधी जयंती के अवसर पर शनिवार को देश में सबसे बड़ा खादी से बना तिरंगा फहराया गया। 14 क्विंटल वजनी इस तिरंगे को सेना के जवान लेह में स्थित एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर लेकर पहुंचे, जहां इसे फहराया गया। सैनिक इसे पैदल ही लेकर पहाड़ पर चढ़े थे।

एनआई के अनुसार भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट के 150 सैनिकों ने खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लेह, लद्दाख में जमीन से 2000 फीट ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। इस दौरान सैनिकों को चोटी पर पहुंचने में दो घंटे लग गए।

लेह के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा इस पर और जानकारी देते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय झंडा है। इसकी लंबाई 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट और वजन 1400 किलोग्राम है। झंडा 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है। इस ध्वज को तैयार करने में 49 दिन का समय लगा है।

#WATCH | 150 troops of Indian Army’s 57 Engineer regiment carried the world’s largest Indian National flag made of khadi to the top of a hill at over 2000 feet above the ground level in Leh, Ladakh. It took two hours for troops to reach the top. pic.twitter.com/ZvlKEotvXy

— ANI (@ANI) October 2, 2021