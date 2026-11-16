फारसियों में एक कहावत है, “हरफ-ए-देलम रा जादी”, जिसका मोटा-मोटा मतलब है “आपने तो मेरे दिल की बात कह दी।” आज, यह दिल्ली के ईरानी मीम्स की एक सीरीज़ का हिस्सा है जो वायरल हो गए हैं।

चाहे वह ‘दंगल’ फिल्म के दुखी आमिर खान के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों, मिडटर्म चुनाव के नतीजों के बाद उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाना हो, नेपोलियन बोनापार्ट की वेशभूषा में, पीठ पर छुरी लिए आगे बढ़ते हुए ट्रंप हों या फिर रणबीर कपूर का गाना “अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना” बज रहा हो। एक्स हैंडल @Iran_in_India ने एक ऐसा निशाना साधा है, जहां ईरान की शहाब-3 मिसाइलें भी नहीं पहुंच सकतीं, सीधे लोगों के दिलों पर।

दिल्ली में तैनात ईरानी राजनयिक, भारतीय दर्शकों के हिसाब से तैयार किए गए बॉलीवुड गानों, डायलॉग और लोकप्रिय संस्कृति का इस्तेमाल करके गंभीर मुद्दों पर व्यंग्य कर रहे हैं। इसमें ऋतिक रोशन के ‘कृष’ और ‘शोले’ के ‘ठाकुर’ जैसे मशहूर बॉलीवुड किरदारों का भी खूब इस्तेमाल किया गया है। वे किसी को भी नहीं बख्शते, चाहे वह बेबस संयुक्त राष्ट्र हो या फिर गलतियां करने वाले और लड़खड़ाते ट्रंप।

तेहरान की सोशल मीडिया रणनीति का हिस्सा

लेकिन जो चीज महज मौज-मस्ती या खेल-कूद लग सकती है, वह असल में तेहरान की सोशल मीडिया रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद वैश्विक दर्शकों से जुड़ना है, जो पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर चिंतित हैं।

हेली रोड स्थित ईरानी दूतावास में कंप्यूटर के सामने बैठे ओमिद बाबेलियन एक युवा राजनयिक हैं, जो राजनीतिक व्यंग्य से भरे मीम बनाने में व्यस्त रहते हैं। इन पोस्ट को तैयार करने के लिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता, अल्पसंख्यक समूहों और ईरान और भारत की सरकारों से जुड़ी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उन्हें अपने सहयोगियों का समर्थन मिलता है और उन्हें पोस्ट प्रकाशित करने की काफी आजादी भी है। दूतावास के प्रेस काउंसलर मेहदी एसफंदियारी, उन्हें मार्गदर्शन देकर और मदद करके सहयोग करते हैं।

कौन हैं बैबेलियन?

जब इंडियन एक्सप्रेस की उनसे मुलाकात हुई, तो बैबेलियन ने अपना परिचय दिया, “मैं ओमिद हूं। ओमिद का मतलब है – उम्मीद।” उन्होंने बताया कि उनकी उम्मीद यह है कि वे बॉलीवुड की थीम और व्यंग्य का इस्तेमाल करके भारतीयों से जुड़ें और इसके जरिये अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मैसेज पहुंचाएं।

तेहरान की एक यूनिवर्सिटी से ‘इंडियन स्टडीज’ में मास्टर्स और पीएचडी करने वाले बैबेलियन, 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही यहां पहुंचे थे। अमेरिकी प्रतिबंधों, खाने-पीने की कमी और अनिश्चितता के माहौल में, हास्य ने निराशा के बादलों को दूर करने में मदद की। उन्होंने कहा, “ईरानी समाज में हम बहुत सारे मीम्स का इस्तेमाल करते हैं। नई पीढ़ी के बीच मीम्स काफी लोकप्रिय हैं, वे इस स्थिति में हैरी पॉटर से जुड़े मीम्स का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे इस बात में दिलचस्पी थी कि मैं बॉलीवुड के ऐसे मीम्स का इस्तेमाल कैसे करूं, जिन्हें भारतीय लोग अच्छी तरह समझ सकें।”

ईस्फहान में पले-बढ़े बैबेलियन का भारत से पहला परिचय बॉलीवुड के जरिये हुआ। बैबेलियन ने ईरानी चाय और बिस्कुट का आनंद लेते हुए बताया, “मेरी आंटियां बॉलीवुड फिल्में देखा करती थीं। बचपन में हम साथ मिलकर बहुत सी बॉलीवुड फिल्में देखते थे, जैसे शोले, अमर अकबर एंथनी, मुगल-ए-आजम, संगम और राज कपूर की क्लासिक फिल्म ‘आवारा’। हमें भारतीय फिल्में बहुत पसंद थीं। मुझे याद है कि मेरी कुछ आंटियों ने हिंदी बोलना भी सीख लिया था और हम आपस में हिंदी में बात करते थे। इसके बाद मेरा परिचय गीता से हुआ, मैंने गीता पढ़ी और साथ ही महाभारत और रामायण भी पढ़ीं।”

यहां के पॉप कल्चर को समझना भी जरूरी था- बैबेलियन

बैबेलियन ने कहा, “एक राजनयिक के तौर पर, मेरे लिए भारत की विदेश नीति, घरेलू नीति और इतिहास के साथ-साथ यहां के पॉप कल्चर को समझना भी जरूरी था।” बैबेलियन दूतावास में आईपीआईएस के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। यह तेहरान स्थित एक विदेश नीति थिंक टैंक है, जो ईरान के विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है।

यूनिवर्सिटी में रहते हुए उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास का अध्ययन किया। उन्होंने कहा, “इसमें न केवल मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्में शामिल थीं, बल्कि ऋत्विक घटक जैसी हस्तियां और लंचबॉक्स जैसी हालिया फिल्में भी थीं।” इसके अलावा, उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन का भी अध्ययन किया। उन्होंने कहा, “हम भारत की मानसिकता को समझने के लिए उसकी नीतियों और राजनीति का अध्ययन करते हैं। हमारे लिए शास्त्रीय भारतीय नाटकों को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण था। आपको पता होगा कि ईरान के महत्वपूर्ण नाटकों में से एक शकुंतला है, जिसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया है।”

उन्होंने बताया कि उन्होंने ‘कभी खुशी कभी गम’, ‘दंगल’, ‘3 इडियट्स’ और ‘ऐ दिल है मुश्किल’ जैसी हालिया हिट फिल्में देखी हैं, और उन्हें अरिजीत सिंह का संगीत बहुत पसंद है। लेकिन बॉलीवुड ही क्यों? “हम एक-दूसरे से पश्चिमी भाषाओं और मीडिया के जरिये बात करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने खुद के स्रोतों के जरिये एक-दूसरे को समझें। एक मशहूर कहावत है, भारत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे गलत समझना बहुत आसान है।”

उन्होंने बताया कि उनके सामने चुनौती यह थी, “एक सिनेमा प्रेमी के तौर पर मैं बॉलीवुड का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? क्योंकि हॉलीवुड और अन्य सिनेमा उद्योगों में कुछ तय टेम्पलेट होते हैं, जिन्हें लोग आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन मैं ऐसी फिल्मों का इस्तेमाल करना चाहता था जिन्हें भारतीय लोग समझ सकें और जिनसे वे खुद को जोड़ सकें।”

उनका तरीका बहुत सरल है, वे किसी स्थिति को देखते हैं और फिर सोचते हैं कि उससे मेल खाती कोई बॉलीवुड स्थिति कौन सी हो सकती है। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, “मैं इसे दूतावास में प्रेस काउंसलर, मेहदी एसफंदियारी को भेजता हूं और वे आमतौर पर इसे मंजूरी दे देते हैं।”

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ईरानियों में सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है और वे तनाव कम करने के लिए चुटकुलों का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा, “ईरानी लोग बहुत जिंदादिल होते हैं।” लेकिन बाबेलियन उस बारीक रेखा के प्रति भी सचेत रहते हैं, जिसे पार करने पर हास्य असंवेदनशील लग सकता है। उन्होंने कहा, “मेरी एक लक्ष्मण रेखा है, मैं इसका इस्तेमाल इस तरह से करना चाहता हूं जिससे किसी अन्य समूह, अल्पसंख्यक समुदाय या फिर ईरान या भारत दोनों में से किसी भी देश की सरकार को बुरा न लगे।”

बैबेलियन नए राजनीतिक मीम्स पर काम कर रहे

एसफंदियारी का मानना ​​है कि बेबेलियन लोगों की नब्ज समझते हैं। प्रेस काउंसलर ने कहा, “नहीं, मैंने उनके विचारों और पहलों को खारिज नहीं किया है। वे काफी कुशल हैं और अगर कुछ ठीक नहीं लगता, तो मैं उनसे उसे और बेहतर या अधिक बारीकी से पेश करने के लिए कहूंगा।” उनका कहना है कि ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली ने उन्हें अपनी कलात्मक और राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए पूरी छूट दे रखी है।

चूंकि पश्चिमी एशिया में युद्ध को आठ महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, इसलिए बैबेलियन नए राजनीतिक मीम्स पर काम कर रहे हैं, “मैं फिल्म धुरंधर से जुड़ी किसी चीज पर काम कर रहा हूं।”

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ युद्ध समाप्ति के संकेत दिए थे। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म हो चुका है अब हम अपनी तरफ से नई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद यह माना जा रहा था कि दोनों देश एक साकारात्मक बातचीत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस बातचीत से पहले ईरान ने 7 शर्तें रख दी हैं जिनकी लेकर ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक इन शर्तों को मान लिया नहीं जाएगा तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…