देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर अब डॉक्टर भी बेचैन हो गए हैं। मरीजों के अपने सामने बिना ऑक्सीजन दम तोड़ते देखकर उनका दिल भर जा रहा है। खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल के सीईओ डॉ. सुनील सग्गर ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि डॉक्‍टरों का काम जि‍ंदगी देना है और हम ऑक्‍सीजन नहीं दे पा रहे- दर्द बयां करते रो पड़े डॉक्‍टर, कहा,”… हम शायद ही किसी ऑक्सीजन के साथ बचे हैं। हमने डॉक्टरों से अनुरोध किया है कि जिन रोगियों को छुट्टी दी जा सकती है, उन्हें डिस्चार्ज कर दें… यह (ऑक्सीजन) 2 घंटे या कुछ और समय तक रह सकता है।”

दूसरी तरफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा कोटा बढ़ाये जाने के बावजूद हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रही हैं। कल दिल्ली को 378 मीट्रिक टन की जगह सिर्फ 177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला। उन्होंने कहा, “मैं केंद्र से विनती करता हूं कि चाहे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करनी पड़े, लेकिन किसी भी हाल में ऑक्सीजन पहुंचाएं।”

#WATCH | Sunil Saggar, CEO, Shanti Mukand Hospital, Delhi breaks down as he speaks about Oxygen crisis at hospital. Says "…We're hardly left with any oxygen. We've requested doctors to discharge patients, whoever can be discharged…It (Oxygen) may last for 2 hrs or something." pic.twitter.com/U7IDvW4tMG

— ANI (@ANI) April 22, 2021