Delhi Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षाकर्मियों की ओर से पैलेट गन के इस्तेमाल पर मचे विवाद के बीच, सीआरपीएफ प्रमुख ने जवानों से कहा है कि उन्हें निडर होकर काम करना चाहिए और वह उनके कामों की जिम्मेदारी लेंगे।

सोमवार को सीआरपीएफ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, “डायरेक्टर-जनरल के तौर पर, मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चाहे ऑपरेशनल बटालियन हो या लॉ-एंड-ऑर्डर यूनिट, आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए जो भी फैसला लें और जो भी कार्रवाई करें, उन सभी फैसलों और कामों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। निडर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहें। जहां भी जिम्मेदारी या जवाबदेही लेने की जरूरत होगी, मैं डायरेक्टर जनरल के तौर पर उसे लूंगा।”

कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था मार्च

सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स जंतर-मंतर और सेंट्रल दिल्ली के दूसरे हिस्सों में हालात को संभालने के तरीके को लेकर जांच के दायरे में है। यह पूरा मामला कॉकरोच जनता पार्टी के पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के मार्च के दौरान का है।

आरएएफ प्रमुख ने क्या कहा था?

बता दें कि आरएएफ प्रमुख ने सभी जवानों से कहा था कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान भीड़ को काबू करने के लिए अपनाई गई बल प्रयोग की विधि तय मानकों और आरएएफ की ट्रेनिंग के मुताबिक नहीं थी। यह बात एक इंटरनल रिव्यू में सामने आई है। इसमें गंभीर कमियों का पता चलता है। उस वक्त प्रदर्शनकारी संसद की तरफ मार्च कर रहे थे और तीन लोगों को पैलेट गन से चोटें आई थीं।

सूत्रों के मुताबिक, आरएएफ प्रमुख धुंधिया ने अधिकारियों को बताया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर और संसद के आसपास तैनात किए जाने से पहले कर्मचारियों को कोई सही और समय पर ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। सूत्रों ने कहा कि आरएएफ प्रमुख ने कहा कि जम्मू-कश्मीर जैसे स्पेशल ऑपरेशन जोन से हाल ही में ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों को तुरंत दिल्ली में भीड़ को नियंत्रित करने की ड्यूटी पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

एक सूत्र ने कहा, “उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर या अन्य स्पेशल ऑपरेशन जोन से ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों का काम करने का माहौल और ऑपरेशनल नजरिया अलग होता है, लेकिन दिल्ली, बिहार, असम और महाराष्ट्र जैसे सेक्टरों में भीड़ को कंट्रोल करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अलग और संतुलित नजरिये की जरूरत होती है।”

सूत्र ने कहा, “अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि बल का प्रयोग केवल जरूरी सीमा तक ही, विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, संतुलित और संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए। उन्हें यह भी बताया गया था कि बल प्रयोग करने से पहले, कर्मियों को जरूरी चेतावनी जारी करनी चाहिए।”

यह भी पढ़ें: RAF जवान ने पैलेट गन से किए थे सात राउंड फायर, तीन प्रदर्शनकारी जख्मी

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को जांच में पता चला है कि कनॉट प्लेस में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के एक जवान ने पैलेट गन से सात राउंड फायर किए थे। इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि जवान ने यह फायर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान किए थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…