महिला पहलवानों ने पूर्व बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न मामले में उन्हें बरी किए जाने के फैसले को दिल्ली की सेशन कोर्ट में चुनौती दी है।

पहलवानों ने अपनी याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में पीड़ित महिला से जुड़े एक तय मानक यानी ‘आदर्श पीड़िता’ (Ideal Victim) की सोच को आधार बनाया गया।

याचिका में कहा गया है कि फैसले में इस बात को लेकर शिकायतकर्ताओं पर सवाल उठाए गए कि उन्होंने एक पीड़ित महिला की तरह व्यवहार क्यों नहीं किया। याचिका के मुताबिक, शिकायतकर्ताओं की बातों पर इसलिए भरोसा नहीं किया गया क्योंकि उन्हें घटनाओं की सही तारीखेंं याद नहीं थी।