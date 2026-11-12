महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार को भरोसा है कि विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटा ली जाएगी। सरकार को भरोसा है कि बहुमत से 15-18 वोट अधिक मिल सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि सरकार को जरूरी समर्थन मिलने का भरोसा है, हालांकि प्रस्तावित विशेष सत्र की तारीख और अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

361 वोटों की जरूरत

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की जरूरत होगी। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल तीन सीटें खाली हैं।

प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ होगा।

पिछला विधेयक नहीं हो पाया था पारित

यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक के दौरान लोकसभा में इसी तरह का संविधान संशोधन विधेयक जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाया था।

गौरतलब है कि 13 अगस्त को मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद से अब तक औपचारिक रूप से सत्रावासान नहीं किया गया है।

इस तरह मानसून सत्र को सत्रावसान किए बिना 91 दिन हो चुके हैं। इसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

सत्रावासान नहीं होने के कारण कम समय के नोटिस पर संसद का सत्र बुलाने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि मौजूदा सत्र के भीतर ही अतिरिक्त बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देना जरूरी है। वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है।

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मानसून सत्र के तीन हफ्ते पूरे होने के बाद (10 अगस्त तक) लोकसभा अपने तय समय का सिर्फ 16% और राज्यसभा 31% समय ही काम कर पाई। पीआरएस लेजेस्टिव रिसर्च के आंकड़ों से यह बात सामने आई है। हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2009 से संसद के सत्रों के आंकड़ों से पता चलता है कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं, जब लोकसभा या राज्यसभा का काम इससे भी ज्यादा समय तक बाधित रहा है। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।