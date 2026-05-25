दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को 2024 में जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया। यह मामला महिला आरक्षण के समर्थन में किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से जुड़ा है। हालांकि अलका लांबा ने सभी आरोपों से इनकार किया था और ट्रायल की मांग की थी।

किस मामले में ठहराया गया दोषी?

कोर्ट ने अलका लांबा को कथित तौर पर रोक के आदेशों का उल्लंघन करने और सरकारी कर्मचारियों को उनके काम करने से रोकने के आरोपों में दोषी ठहराया। अब यह मामला 4 जून को सज़ा पर बहस के लिए लिस्ट किया जाएगा।

अलका लांबा ने ट्रायल के दौरान आरोपों से इनकार किया था और पूरी सुनवाई की मांग की थी। फैसले के बाद उन्होंने कहा, “मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी कि ऐसा होगा। यह जुलाई 2024 का मामला है, मॉनसून सेशन चल रहा था, और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, मैं और मेरी सभी बहनें कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थीं। महिला रिजर्वेशन और महिलाओं की सिक्योरिटी लागू करने की मांग कर रही थीं। तभी पुलिस ने इस मामले में दबाव में आकर मेरे खिलाफ FIR और चार्जशीट फाइल कर दी। आज मुझे पता चला कि मुझे दोषी पाया गया है। यह बहुत बड़ा जुर्म है। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो। यह महिलाओं की सेफ्टी का मामला है।”

अलका लांबा ने क्या कहा?

अलका लांबा ने आगे कहा, “इस वजह से पूरे देश में अफरा-तफरी मची हुई है और मदद के लिए आवाज़ें उठ रही हैं और अगर हम लड़ते हैं, तो हमें दोषी ठहराया जाता है।” इससे पहले अप्रैल में कोर्ट ने मामले में अलका लांबा के ख़िलाफ आरोप तय करने के बाद उनका बयान दर्ज किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने साइट पर लगी पाबंदियों के बावजूद विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके कारण 2024 में FIR दर्ज की गई। हालांकि अलका लांबा ने कार्रवाई के दौरान कहा कि वह बेगुनाह हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

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