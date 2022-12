सुप्रीम कोर्ट में बनी महिला पीठ

शीर्ष न्यायालय के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब महिला पीठ मामलों की सुनवाई करेगी।

(बाएं) न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली ।

