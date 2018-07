उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से उलझकर वायरल हुई महिला एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वायरल महिला की पहचान उत्तरा पंत बहुगुणा के रूप में हुई थी। मंगलवार को उत्तरा ने समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में दावा किया कि उन्हें कल यानी सोमवार (2 जुलाई) को बिग बॉस के घर में शामिल होने के लिए फोन आया है। लेकिन मैंने इस आॅफर को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। मैं सिर्फ अपना घर चलाना चाहती हूं। मेरी पहली प्राथमिकता मेरे बच्चे और मेरा परिवार है।

I had received a call from the makers of Bigg Boss yesterday, but I refused the offer. I just want to run my household & take care of my children: Uttara Pant Bahuguna, the teacher who was suspended by Uttarakhand CM after she argued with him over her transfer pic.twitter.com/eh7HOvQVFn

— ANI (@ANI) July 3, 2018