Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को एक महिला की आपराधिक रिट याचिका पर तुरंत सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। महिला ने अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी एआई-जनरेटेड तस्वीरों को मॉर्फ करके फैलाया है।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि मामले को आज सूचीबद्ध किया जाए। इस मामले का जिक्र वकील उमेश शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

महिला ने याचिका में क्या-क्या कहा?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सीजेपी के नेताओं ने डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके एक शातिर और सुनियोजित साइबर-हमला किया और सार्वजनिक रूप से उसके चरित्र को खराब करने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि सीजेपी नेताओं ने बिना इजाजत उसकी निजी तस्वीर ली और एआई फेस-स्वैपिंग टूल्स का इस्तेमाल करके उसके चेहरे को भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक “बहुत ही अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीर” में मॉर्फ (बदलाव) कर दिया।

याचिका में कहा गया है, “आरोपियों ने इस मॉर्फ्ड तस्वीर के बैनर छपवाए, उन्हें भारी भीड़ के बीच घुमाया, यौन रूप से भद्दे और अपमानजनक नारे लगाए, और दुर्भावनापूर्ण तरीके से इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड किए।” उसका कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, स्थानीय साइबर अधिकारियों ने कंटेंट को हटाने के लिए कानूनी निर्देश जारी नहीं किए, जिससे डीपफेक कंटेंट इंटरनेट पर वायरल होता रहा।

तस्वीरों को हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश देने की मांग

याचिका में पुलिस को महिला को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें यह भी मांग की गई है कि अधिकारी तुरंत उन अश्लील तस्वीरों और डीपफेक सामग्री का पता लगाएं, उन्हें ब्लॉक करें और हटाएं, न केवल सोशल मीडिया से बल्कि उन सभी वेबसाइटों से भी जहां उसकी तस्वीर अवैध रूप से अपलोड की गई है।

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कहा है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह 2 अक्टूबर से देशव्यापी प्रदर्शन शुरू करेगी। CJP ने बताया कि प्रदर्शन की शुरुआत मुंबई से की जाएगी और इसके बाद इसे देश के दूसरे शहरों तक ले जाया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…