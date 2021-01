संयुक्त किसान मोर्चे ने बताया है कि महाराष्ट्र की एक किसान, 56 वर्षीय सीताबाई तडवी, जो 16 जनवरी से हरियाणा-राजस्थान सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, की कल मौत हो गई। वह महाराष्ट्र लौट रही थीं लेकिन रास्ते में जयपुर में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठंड लगने से महिला किसान की मौत हुई है।

दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसक हुई ट्रैक्टर परेड के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने कल कहा कि वे सरकार और दूसरी ताकतों को किसानों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को खत्म नहीं करने देंगे। मोर्चे ने आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्व जैसे दीप सिद्धू ने किसानों की परेड को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची थी। मोर्चे ने कल 26 जनवरी को लेकर हुई हिंसा पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई थी।

संयुक्त किसान मोर्चे में 41 किसान संगठन शामिल हैं। यह मोर्चा कृषि कानूनों के खिलाफ दो महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहा है। ट्रैक्टर परेड में हिंसा भड़कने के बाद शाम होते होते किसान मोर्चे ने परेड वापिस बुला ली थी।

56 year old Sitabai Tadvi, a farmer from Maharashtra who had been protesting at the Haryana-Rajasthan border since Jan 16, died yesterday due to “extreme cold”, say members of Samyukt Kisan Morcha. She was returning to Maharashtra but died on the way, in Jaipur. @IndianExpress

