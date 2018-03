VIDEO: राहगिरों के सामने लडकी को उठाकर ले गया बदमाश, घटना CCTV कैमरे में कैद

बेंगलूरु में एक लड़की का सरे राह अपहरण करने की घटना सामने आई है। उस इलाके में लगे CCTC कैमरे में यह घटना कैद हो गई है। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की सड़क पर खड़ी है तभी पीछे से एक आदमी उसे उठाकर ले जाता है। खबर के अनुसार मणिपुर की रहने वाली 25 साल की पीड़ित लड़की ने दावा किया है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और पीड़ित लड़की की शिकायत तक दर्ज करने से मना कर दिया है। हालांकि बाद में दवाब बढ़ता देख पुलिस ने फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।

Caught on CCTV: Woman in Bengaluru dragged and kidnapped in public viewhttps://t.co/9U0AwKUneb — ANI (@ANI_news) May 2, 2016

वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि जब लड़की को बदमाश उठा रहा था सड़क पर लोग मौजूद थे लेकिन उन्होंने लड़की की कोई मदद नहीं की।

Nobody came forward to help me, I was screaming for help: Victim, Bengaluru kidnapping case pic.twitter.com/ZwRZqOJC6f — ANI (@ANI_news) May 2, 2016

I will identify him if I see him, I want the person to be arrested, says the victim of Bengaluru kidnapping case pic.twitter.com/ZUWXbjHHkf — ANI (@ANI_news) May 2, 2016

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App