Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया को टक्कर मारने के आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा बैंसला के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ी गई है।
जिम संचालक एवं खुद को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बताने वाले बैंसला ने कहा कि उसे डर था कि बाइक सवारों का ग्रुप उसके साथ मारपीट कर सकता है इसलिए वह मौके से भाग गया। विवाद के बाद आरोपी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया है।
हिट-एंड-रन का यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया है। सिया ने आरोपी कल्याण बैंसला से सवाल पूछा है कि अगर वह बेकसूर हैं तो उन्होंने टक्कर मारने के बाद मदद के लिए अपनी गाड़ी क्यों नहीं रोकी?
गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले में क्या हुआ था?
13 सितंबर को सिया और उसके कुछ बाइकर दोस्त ‘संडे राइड’ पर निकले थे। सिया अपनी अप्रिलिया RS 457 स्पोर्ट्स बाइक चला रही थीं। सिया के द्वारा जारी किए गए वीडियो में बैंसला को हरियाणा के नंबर प्लेट वाली कार चलाते हुए देखा जा सकता है।
कल्याण बाइकर के ग्रुप के पीछे चल रहा था और फिर अचानक सिया की लेन में आया और उसकी बाइक को टक्कर मारकर भाग गया। दूसरे बाइकर अभिषेक शर्मा ने पूरी घटना को अपने हेलमेट पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड किया था।
कल्याण बैंसला पर क्या आरोप है?
सिया और उसके दोस्तों के मुताबिक, कल्याण बैंसला ने जानबूझकर लेन बदली और सिया को टक्कर मारी क्योंकि उसने बैसला के कहने पर भी बाइक किनारे नहीं की थी। अभिषेक शर्मा ने कहा, “उस आदमी ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी… उसने उसे रुकने के लिए कहा था लेकिन अपनी सुरक्षा की वजह से वह नहीं रुकी, इसलिए उसने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी और भाग गया।”
तेजी से भाग गया बैंसला
एक अन्य बाइकर, जिसने कल्याण बैंसला को रोकने की कोशिश की थी, उसने भी इससे जुड़ा वीडियो पोस्ट किया। इसमें उसे कल्याण की कार का पीछा करते हुए और बैंसला से रेड लाइट पर रुकने और गाड़ी किनारे लगाने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है लेकिन बैसला तेज रफ्तार में वहां से भाग गया।
बैंसला अपने बचाव में क्या कहा?
आरोपी कल्याण बैंसला का दावा है कि यह टक्कर अनजाने में हुई थी। टीवी चैनल ‘आज तक’ के साथ एक इंटरव्यू में उसने आरोप लगाया कि बाइकर्स का ग्रुप उसकी कार के सामने लगातार कभी धीमी रफ्तार में था तो कभाी तेज।
कल्याण ने कहा, “वे 20-22 लोग थे। आप अपने वीडियो में सिर्फ दो लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? सबको क्यों नहीं दिखाते? अपने उस दोस्त का नाम बताइए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं।” कल्याण ने टक्कर को लेकर अफसोस जताया।
सिया का क्या कहना है?
सिया ने बैंसला के इंटरव्यू में किए गए कमेंट्स का जवाब देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। बैंसला ने आरोप लगाया था कि सिया के राइडिंग ग्रुप ने सड़क पर अपनी रफ्तर कम की और उन्हें “पिंच” (तंग) किया। इस आरोप का जवाब देते हुए सिया ने कहा कि उनके पोस्ट किए गए वीडियो में साफ दिख रहा था कि कौन किसे “पिंच” कर रहा था।
सिया ने बैंसला के इस दावे पर बात की कि वह पहचान नहीं पाए कि वह एक महिला थीं। सिया ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि वह उन्हें पहचान न पाए हों, क्योंकि उनके बाल लंबे थे और राइड के दौरान उन्होंने पोनीटेल बनाई थी। सिया ने कहा कि बैंसला ने उन्हें देखा और हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा।
दो वीडियो काफी नहीं हैं?
बैंसला के इस आरोप का जवाब देते हुए कि सिया ने सारे वीडियो पोस्ट नहीं किए और घटना के 20-22 वीडियो थे, सिया ने कहा, “क्या हिट एंड रन केस के लिए दो वीडियो काफी नहीं हैं?” सिया ने कहा, “आप रुके क्यों नहीं और मेरा हाल-चाल क्यों नहीं पूछा?”
सिया ने कहा है कि उन्हें गंभीर चोट लग सकती थी, शायद हड्डियां टूट सकती थी या ऑन द स्पॉट मौत भी हो सकती थी।
पिता बोले- आरोपी को कोई पछतावा नहीं
सिया के पिता ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, “हमने कल गुरुग्राम में लिखित शिकायत दी थी, वहां पहले ही FIR दर्ज हो चुकी थी, शायद मीडिया के दबाव में… जो धाराएं लगाई गई थीं, वे काफी नहीं थीं, इसलिए हमने हिट-एंड-रन, हत्या की कोशिश और उत्पीड़न के आरोप जोड़ने के लिए अर्ज़ी दी… जिस व्यक्ति ने उसे टक्कर मारी, उसे जरा भी पछतावा नहीं है; उसका मानना है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी।”
सेक्टर 56 थाने में एफआईआर दर्ज
गुरुग्राम के सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अभिलक्ष जोशी ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और सेक्टर 56 थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 125 (चोट पहुंचाना) के तहत आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें धारा 109 BNS जोड़ी गई है जिसके तहत 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस के द्वारा बैंसला के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ी गई है।
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गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हिट एंड रन के मामले में सिया का कहना है कि उसने ड्राइवर से कहा था कि वह दूरी बनाकर गाड़ी चलाए। उसने यह भी दावा किया कि कार में बैठे लोग नशे में लग रहे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।